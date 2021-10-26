Мнения 1 час назад

Неоплачиваемая работа и чрезмерный оптимизм: ошибки стартапов при управлении финансами

По статистике, 90% стартапов терпят неудачу. Львиная доля ошибок приходится на начальную стадию планирования

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Начиная бизнес, нужно понимать, что придется столкнуться с финансовой отчетностью. А если вы решились на стартап, то встреча произойдет на первом этапе. С хорошей идеей поднять инвестиции легко, а вот распорядиться деньгами фаундерам сложно. В принятии управленческих решений стартапу поможет финансовая отчетность. С первого дня создания предприятия необходимо заняться учетом и планированием финансов.

В классическом бизнесе управленец работает с 3 основными видами финансовых отчетов:

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  • PNL — это доходы и расходы бизнеса. Сколько мы получаем и сколько тратим.
  • Cash Flow — это информация о поступлении и выбытии денежных средств.
  • Balance — отчет о финансах предприятия на конкретную дату. Это наши активы, обязательства и собственный капитал.

В стартапе к основным видам отчетности добавляется план бюджетирования. В классическом бизнесе бюджет появляется на поздних этапах развития предприятия, а вот стартапу необходимо с него начинать. Составление финансового прогноза — самая объемная и важная часть работы. В нем стартап закладывает затраты на создание решения, команду, маркетинг. Планирует минимальное и максимальное количество инвестиций, прогнозирует первые продажи и точку безубыточности. Составляется 3 сценария развития стартапа на ближайшие 1-2 года: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. В первую очередь прогноз стартапам нужен для себя. Он необходим для понимания критических точек бизнеса и принятия соответствующих управленческих решений. Правильно составленные 3 сценария помогут понять:

  • время для привлечения новых инвестиций;
  • минимальное и максимальное количество средств, необходимых для разработки продукта;
  • можно ли еще проверять жизнеспособность продукта или пора остановиться.

Как раз таки при составлении прогнозов фаундеры и допускают ошибки, которые затем обходятся в тысячи долларов. Разберем их детальнее.

Завышенные ожидания

Вера — это хорошо, но ослепленность фаундеров идеей мешает составить реалистичный план. Прогнозируется ранний старт продаж и преувеличиваются их объемы, сокращаются сроки на разработку, слишком рано ожидается приход точки безубыточности, маржа продукта приносится в жертву. В итоге прогноз получается далек от реальности и на практике не помогает в решении управленческих проблем. Опыт человека из сферы, для которой разрабатывается решение, поможет сделать объективный прогноз. Если среди фаундеров нет такого, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Фаундеры не учитывают свою зарплату

Правильно построенный бизнес должен существовать без вас. Основатели стартапов не учитывают этот момент и не закладывают затраты на свой оклад в бюджетирование проекта. Это неправильно. Должны существовать затраты на все управленческие позиции, которые временно закрывают фаундеры. Без них не отражается реальная картина бизнеса. Из-за отсутствия бюджета часто возникает нехватка ресурсов на управление на поздних этапах развития предприятия. А это дополнительные $5-7 тыс. ежемесячно.

Составляется только один сценарий

Важно составить несколько сценариев развития событий. Несколько вариантов сценария дадут более обширную картину, понимание возможных рисков и больше данных для принятия управленческих решений.

Отсутствие экспертизы в финансах

В большинстве случаев основатели стартапов далеки от финансовой сферы и действуют интуитивно, ведь они не сталкивались с финансами на практике. Когда начинающие стартапы обращаются ко мне с просьбой проконсультировать их касательно прогнозов, я нахожу все вышеперечисленные ошибки. Если опыта в финансах не было, нанять специалиста — оптимальное решение.

Не закладываются риски

Я люблю риск-менеджмент, но он еще не сильно развит среди предпринимателей в Украине. Важно понимать, что у каждого управленческого решения есть риски. Их нужно оценить, принять и подготовиться. Отклонение от плана — нормальное явление для стартапа, но расходы на "подстраховку" обычно не учитываются при составлении бюджета.

Неготовность проверять MVP

Планирование затрат на конечный продукт, а не на проверку гипотезы, — распространенная ошибка. Так тратятся огромные суммы на создание продукта, а рынку он в итоге не нужен. Сравните ROZETKA сегодня и на начальном этапе. Если бы платформу начинали создавать такой, какой мы ее знаем сейчас, то есть вероятность, что ее и не создали бы. Начинать нужно с тестирования гипотезы на простом продукте, иначе вы потратите все инвестиции, так и не узнав о жизнеспособности идеи.

Где и как вести финансовый учет?

В классическом бизнесе для управления финансами используются сторонние софты, но для стартапа стороннее ПО — лишняя трата денег. Для отчетов и планов подойдет привычная таблица Excel или же сервис для управления финансами по подписке. Он поможет минимизировать фактор человеческой ошибки. Пример подобного сервиса — Finmap.

В целом же управление финансами — долгая, ответственная и кропотливая работа, но при правильном подходе шанс стартапа на успех удваивается.

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