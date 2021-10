Как заработать на торговой марке: 4 способа монетизации интеллектуальной собственности

Зачем регистрировать торговую марку? Ответ очевиден — чтобы защитить свой бренд, минимизировать риски копирования, а в случае необходимости — иметь юридическую возможность отстоять свои права, пресечь нарушение, потребовать компенсацию, остановить экспорт-импорт на таможне. Но мало кто задумывается, что торговая марка при правильном подходе может еще и приносить дополнительную прибыль. Вот несколько основных способов монетизации торговых марок.

Продать права

Если на каком-то этапе бизнеса вы решили развиваться в другом направлении и зарегистрированная ТМ вам не нужна, ее можно продать. Полностью или частично.

Представим ситуацию. У вас есть ТМ для одежды и косметики. Вскоре ваш бренд одежды стал популярным, и вы решаете сконцентрироваться только на этом направлении. Косметический рынок вас больше не интересует. В таком случае можете продать потенциальному покупателю права частично — только для косметики.

Более того, поскольку торговая марка имеет территориальный характер, то и продать ее можно как комплексно для всех стран, так и для некоторых. Например, только для Польши или США. А право на ТМ в остальных странах оставить за собой.

Также в мировой практике распространены ситуации, когда владельцы ТМ продают ее вместе со всем бизнесом — так он стоит дороже, или же вместе с доменом .ua. Продажа домена вместе с ТМ — преимущественно украинская "фишка". Объясняется это тем, что в Украине зарегистрировать домен в зоне .ua можно только при наличии такой же ТМ.

Сдать "в аренду"

Если сравнить ТМ с материальными объектами, например, с недвижимостью, то лицензирование — это сдача торговой марки в аренду. Выдав лицензию на ТМ, вы остаетесь ее владельцем, а другое лицо лишь использует ее на оговоренных условиях.

Условия могут быть разными. Одним из ключевых является вид лицензии. Например, исключительная лицензия — когда вы даете право использовать ТМ для товаров и услуг одному лицу и только ему. Сами, оставаясь владельцем ТМ, не можете использовать ее. Или неисключительная — когда даете право использовать ТМ лицензиату, но при этом можете использовать ТМ самостоятельно и предоставлять лицензии другим.

Отдав ТМ в "аренду", вы получаете вознаграждение. Оно может быть в форме разового платежа (так называемого паушального), так и в форме роялти — периодических платежей, которые исчисляются обычно как процент от себестоимости или отпускной стоимости продукции или услуг.

Выдача лицензий на ТМ — интересный перспективный бизнес. В США даже появляются "серийные" лицензиары — компании, которые покупают торговые марки, лицензии для последующей сдачи в сублицензии, а также занимаются управлением лицензиями других брендов. Например, компания Authentic Brands Group LLC славится тем, что в портфеле управляемых ею брендов находятся Forever 21, Brooks Brothers, Barneys и другие.

К слову, создавать, развивать бренды и потом предоставлять другим лицензии может быть как основным бизнесом, так и смежным. Практически все киностудии зарабатывают на мерчандайзе — производстве сувенирной продукции с любимыми героями, их именами, узнаваемыми цитатами. Как правило, киностудии не самостоятельно изготавливают мерч, а предоставляют право другим производителям это делать, конечно же, с контролем качества и с выплатой вознаграждения. Аналогично делают и спортивные команды, и другие индустрии.

Запустить франшизу

Франчайзинг — это право не только использовать бренд, а и возможность использовать коммерческий опыт и деловую репутацию. По сути, это модель организации бизнеса, когда владелец компании, торговой марки за определенную плату передает другой компании право на продажу товаров или услуг под определенной ТМ за оговоренную плату.

Традиционно франчайзинг популярен в ресторанном бизнесе, как пример — KFC, Burger King, в гостиничном — Marriott International. Но используется и в других сферах, даже в сфере ухода за пожилыми людьми — Interim Healthcare. В Украине франчайзинговую сеть успешно развивают "Новая почта", Rozetka, STEM школа Inventor. Для франчайзера, то есть лица, которое выдает франшизу, — это и масштабирование бизнеса, и дополнительная прибыль.

Задать "стандарт"

Может ли стандарт быть торговой маркой? Может, если вы его создали, зарегистрировали его название, а иногда и логотип в качестве ТМ. И бережно следите за своей репутацией как ассоциации или института, которая разрешает их использовать другим.

Например, ISO и логотип являются зарегистрированной торговой маркой Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization). Аналогично всем известная аббревиатура SWIFT является зарегистрированной ТМ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Помните об этом, разрабатывая свой набор критериев оценки для услуг химчисток, автосервиса или, скажем, "зеленых" офисов.

