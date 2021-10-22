Компания Usupso отстояла право использовать торговую марку

20 октября Хозяйственный суд города Киева отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований Минисо Гонг Конг Лимитед к пяти физическим лицам-предпринимателям (субфранчайзи компании Usupso).

Об этом сообщила компания "Атами" — представитель Usupso в Украине.

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Компания Минисо Гонг Конг Лимитед в своем иске требовала остановить деятельность физлиц-предпринимателей (субфранчайзи Usupso), так как, по мнению компании, они нарушали права интеллектуальной собственности.

Месяцем ранее, а именно 22 сентября, постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда была удовлетворена в полном объеме апелляционная жалоба ООО "Атами", отменившая решение Хозяйственного суда города Киева по иску Miniso против Usupso о запрете Dongguan Usupso Trading, предпринимателю Вей Лею, владельцу франшизы (компании "Атами"), "Украинскому институту интеллектуальной собственности" передачи для использования торговых знаков третьими лицами. По сути, киевский Хозсуд запретил Usupso открывать новые магазины.

Хозяйственный суд Киева 29.03.2021 года одним из своих решений обязал стороны организовать нотариальный перевод всех материалов дела и передать их через Министерство иностранных дел в Китай для уведомления компании Dongguan Usupso Trading и ее основателя Вэй Лея. Время реализации — 6 месяцев, заседание предварительно назначено на январь 2022 года.

Напомним, в 2020 году компания Miniso из Гонконга, торгующая товарами для дома, подала в суд (на территории Украины) на компанию Usupso за нарушение прав интеллектуальной собственности, ссылаясь на визуальное сходство в оформлении вывесок и названии магазинов. Таким образом Miniso через суд хочет запретить сети USUPSO использовать спорные элементы в названиях и оформлении магазинов, а также признать недействительными торговые марки USUPSO.

Как утверждают в компании "Атами": франчайзинг Usupso действует в рамках договора коммерческой концессии, подписанного с глобальным владельцем бренда Usupso, а бренд Usupso был зарегистрирован по Мадридскому соглашению в октябре 2017 года. Иск должен был направляться к глобальному владельцу бренда в Китай, а не представителям франчайзинга в Украине.