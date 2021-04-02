"Мы удивились, когда MINISO подали на нас в суд", — Марианна Самсонова, USUPSO Украина

В 2020 году компания Miniso из Гонконга, торгующая товарами для дома, подала в суд на компанию USUPSO за нарушение прав интеллектуальной собственности, ссылаясь на визуальное сходство в оформлении вывесок и названии магазинов. Таким образом Miniso через суд хочет запретить сети USUPSO использовать спорные элементы в названиях и оформлении магазинов, а также признать недействительными торговые марки USUPSO.

Соучредитель и партнер бренда USUPSO Марианна Самсонова в начале января 2018 года путем франчайзинга приобрела право пользования брендом на территории Украины, чтобы начать развивать сеть магазинов, а в конце января уже открыла первую торговую точку. Всего международная сеть USUPSO сегодня насчитывает более 1 тысячи магазинов в 30 странах мира, а в Украине работает уже 21 торговая точка. До USUPSO Марианна построила карьеру от менеджера по продажам до исполнительного директора в консалтингово-логистической компании Fialan. После работы в логистической компании Марианна запустила свой бизнес, став еще одним игроком на рынке ритейла, и привезла в Украину азиатский бренд мелких товаров для дома USUPSO.

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Delo.ua расспросило Марианну о подробностях судебного иска, как будет строить защиту компания и чем все-таки отличаются удивительно похожие друг на друга Miniso и USUPSO.

Марианна, на днях появилась информация, что компания Miniso подала иск в суд на компанию USUPSO из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. Miniso утверждает, что логотипы обоих брендов похожи между собой, а также есть схожесть в оформлении магазинов и выкладке товаров. Что вы можете сказать своим прямым конкурентам на такие обвинения?

— Изначально два красных квадрата произошли от бренда одежды Uniqlo. Насколько нам известно, в свое время между Uniqlo и Miniso тоже были судебные разбирательства из-за схожести логотипов. В Азии таких брендов очень много. Например, есть компания XimiSo, у которой логотип тоже в виде двух красных квадратов.

Miniso и USUPSO присутствуют в более чем 30 странах мира, а в Юго-Восточной Азии и Китае, помимо этих двух брендов, есть и другие с созвучными названиями, такими как Daiso и Mumuso. Также присутствуют аналогичные концепты и форматы, как LÄTT LIV.

Когда мы выбирали этот бренд, то понимали, что есть бренд Miniso, а есть USUPSO. При этом отдавали себе отчет, что два бренда будут развиваться на территории Украины и что они похожи друг на друга. Кроме того, оба бренда работают в других странах, где делят покупателей, трафики и потоки, но все же мирно уживаются на своем рынке. Поэтому мы не видели ничего из ряда вон выходящего, если оба бренда будут работать и в Украине. Когда выбирали партнера, то вели переговоры и с Miniso, но в итоге выбрали USUPSO из-за более гибкой политики компании и бизнес-модели.

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Мы удивились, когда получили материалы иска с обвинениями компании USUPSO Украина со стороны Miniso Украина. Нам очень странно было бы выступать ответчиками в суде, так как у бренда есть владелец, который находится на территории Китая, как впрочем и владелец Miniso. Мы считаем, что вопросы касательно интеллектуальной собственности и схожести брендов должны решаться на территории создания и регистрации этих брендов. Мы франчайзи-партнеры USUPSO и развиваем сеть магазинов на территории Украины. Мы не авторы этих логотипов, поэтому не можем нести ответственность. Мы видим эту ситуацию абсурдной. Хорошо, что видение суда совпало с нашим и иск был отклонен.

Сам формат в виде оборудования, коробок, стеллажей не является объектом интеллектуальной собственности Miniso. Такого же рода оборудование стоит во многих других сетях, которые оперируют на рынке Азии.

В материалах дела присутствуют фотодоказательства и опрос покупателей, которые подтвердили схожесть магазинов. Разве это не нарушает права потребителей и не вводит их в заблуждение при осуществлении покупок?

— Повторюсь, что бренды и форматы были созданы на территории Китая в 2014 году. Если у брендов между собой были какие-то конфликты в плане схожести и нарушения интеллектуальной собственности, тогда было бы правильно решать эти вопросы еще в 2014-2015 годах на территории Китая.

Еще до пандемии мы часто ездили в Азию и там торговых сетей с таким видом оборудования, ассортиментом на тот момент было уже представлено 6-7 брендов, сейчас уже более 15. В этом формате нет авторства конкретно компании Miniso. Мы просто одни из тех, кто по франчайзингу приобрели право на этот бренд и начали развивать сеть в Украине.

Открытие магазина USUPSO. Фото: пресс-служба компании

Недавно в ТРЦ Lavina Mall в Киеве я также зашла в магазин USUPSO и услышала как другой покупатель, после длительного нахождения в торговой точке, обратился к консультанту и спросил: "Это не Miniso?", и попросил подсказать, где найти именно магазин Miniso в ТРЦ. Получается, что даже сам покупатель не до конца понимает — он в Miniso или USUPSO, а значит невооруженным взглядом он не смог отличить два разных бренда. Лично вы видите различие между брендами? В чем они состоят?

— Первые пересечения компаний у нас произошли во Львове в 2018 году. Мы почувствовали на себе негативное влияние схожести брендов, когда к нам приходили клиенты и жаловались, что в одном из наших магазинов покупателя плохо обслужили.

За последний год мы поменяли форму сотрудников для того, чтобы человек, зайдя в магазин и видя схожесть полок, при этом, по униформе понимал, в каком именно магазине он находится.

Это первый такой случай, когда Miniso протестует против схожести бренда USUPSO, или в других странах тоже были такие проблемы?

— Нам известно, что на территории Китая почти два года назад был зарегистрирован иск по вопросу интеллектуальной собственности между USUPSO и Miniso. За это время уже дважды менялась юрисдикция и провинция, в которой должны рассматривать материалы дела, но на этом все. Дело никак не движется в плане экспертиз, соцопросов и всего остального. Иск есть, но с ним никто не работает. Поэтому мы понимаем, что, пока на территории Китая это дело не разрешится в ту или иную сторону, на местном украинском уровне решать этот вопрос абсурдно.

Были какие-то рекомендации со стороны главного офиса, что вам делать?

— Когда пришли материалы иска, мы сразу связались с центральным офисом, показали все и спросили, как себя вести. На территории Украины мы работаем на основании договора коммерческой концессии с правообладателем торговой марки. В центральном офисе рассказали, что в разных странах были запросы от разных франчайзи, где Miniso и USUPSO все решали в досудебном порядке, так как одни работают в рамках своего договора, вторые — в рамках своего. На этом история заканчивалась.

Мы представители и франчайзи бренда USUPSO в Украине, а все, что касается интеллектуальной собственности и торговых знаков, должны решать бренды на территории их регистрации.

Компания USUPSO была основана в Японии, но эту японскую продукцию изначально представили в Китае, затем начали масштабироваться в других странах. Многие называют товары USUPSO корейскими, китайскими и японскими. Так чьи-же они?

— Торговая марка и ее место регистрации находится в Токио, Япония. В Токио базируется небольшой офис, мы их называем сорсеры — это ребята, которые отвечают за дизайн и за то, чтобы товары были интересные, полезные, правильно функционировали и имели азиатскую изюминку.

Компания USUPSO сотрудничает с более чем 100 фабриками, где на контрактной основе производят товары для многих брендов, в том числе для Miniso. В год фабрика обслуживает от восьми до пятнадцати контрактов с разными брендами. Например, на фабрике, которая занимается производством уходовой косметикой, также размещает свои заказы компания Lancome, Shiseido. Фабрика оснащена оборудованием из Германии и Японии, но находится в Китае.

Usupso размещает контрактное производство на определенное количество товара со своим дизайном, чертежами и техническими заданиями. Фабрики производят товары под торговой маркой USUPSO, которые затем поступают на распределительные склады компании в Китае. Большинство фабрик, распределительных складов и офисов находятся в Гуанчжоу, Китай. Это сделано с целью оптимизации расходов, так как производство дешевле содержать в Китае и логистика там работает лучше. Получается, что местом регистрации бренда является Токио, а все производство и реализация находятся на территории Гуанчжоу, Китай.

Магазин SUPSO в Киеве. Фото: Delo.ua

Вы реализуете товары других брендов, в том числе, которые производят на этих фабриках? Недавно я приобрела бутылку в сети USUPSO, на которой был указан бренд китайской компании LÄTT LIV (в переводе "легкая жизнь"). Вы являетесь дистрибьютором этого бренда?

— Мы дистрибьюторы еще ряда торговых марок. Это часть нашей адаптации азиатской бизнес-модели к украинскому рынку.

Когда мы пришли в Украину, то поняли, что ассортимента одного бренда недостаточно для удовлетворения потребностей клиента. Поставщик обновляет ассортимент 4 раза в год, и это не позволяло нам удивлять нашего клиента. К нам постоянно приходили покупатели и спрашивали, есть ли что-то новенькое? Чтобы USUPSO выпустил новую линейку, нужно время. Плюс логистика и растаможка тоже занимают немало времени. Далее товар еще нужно отвезти по точкам и поставить на полки. В итоге у нас обновление фактически происходило раз в полгода. Это настораживало, так как мы понимали, что быстро станем неинтересными для клиента.

Запуская этот бизнес, у нас не было опыта работы в ритейле, но мы точно знали, что в основе бизнеса должен быть клиент, который полюбит бренд за то, что в магазине можно всегда найти что-то новенькое, интересное; то, чего давно не мог найти; то, что сделает его жизнь комфортнее.

Мы провели ряд переговоров с центральным офисом и пришли к соглашению о размещении товаров других брендов в магазине. Для формирования идеального ассортимента мы отобрали лучших поставщиков, в том числе и производителей корейской косметики. Лично посетили фабрики и убедились в качестве приобретаемой продукции.

Эти действия позволили нам расширить ассортимент до 3500 SKU, которые ежедневно радуют наших клиентов.

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В Miniso утверждают, что покупателям удавалось приобрести товар в вашей сети с их логотипом. Как он мог туда попасть?

— В октябре прошлого года к нам обратились бывшие партнеры компании Miniso (их франчайзи). Они сообщили, что уходят из бизнеса, поэтому готовы продать его нам. Для нас данная сделка была экономически целесообразной, поэтому мы ударили по рукам и выкупили 4 магазина. В одном из магазинов еще оставался товар с логотипом Miniso, который мы также купили вместе с оборудованием, как собственность франчайзи. О деталях сделки и о том, что часть товара переходит в нашу собственность, знали представители Miniso Украина и никаких претензий к нам не предъявляли. У нас есть подписанный документ, подтверждающий этот факт. Так работают и на других рынках. Например, кто-то уходит из бизнеса и продает свой ресторан, а на его место приходит другой владелец, при этом выкупив все, что было в помещении. Купленный товар мы сразу поставили в своей сети на распродажу. На данный момент товаров с логотипом Miniso осталось буквально 1-2% от того, что мы купили.

То есть на тот момент в Miniso Украина знали, что магазин продавался вместе с товаром?

— Конечно, знали. Во всех процессах, связанных с продажей магазинов, принимали участие представители Miniso.

Как вы считаете, почему только сейчас они начали оперировать такими данными?

— Почему сейчас возник этот вопрос — сложно ответить. Возможно, их центральный офис возмутился ситуацией, что мы выкупили 5 магазинов Miniso (4 в октябре и 1 в июне).

Как вы планируете защищаться в суде? С какими аргументами пойдете в судебное заседание и когда оно будет?

- Насколько нам известно, уже второй иск Miniso отклонили, поэтому хочется верить в то, что ситуация до разбирательств в суде не дойдет.

Но, если же так случится, в суде мы будем апеллировать к нашему договору, на основании которого используем торговый знак. Также будем ссылаться на то, что вопросы, связанные с торговым знаком и брендом, нужно адресовать на территорию регистрации этих двух торговых марок, то есть в центральный офис.

Как вы в целом видите разрешение конфликта?

— Хотелось бы верить в то, что мы сможем мирно оперировать на рынке Украины, так как 20-40 магазинов — это не предел для страны. У USUPSO и Miniso, а также схожих брендов, есть потенциал открывать более 300 торговых точек. Поэтому делить рынок нет смысла, когда всем есть место для развития.

Магазин USUPSO. Фото: Facebook М. Самсоновой

Опасаетесь ли того, что эта история нанесет вред репутации USUPSO на украинском рынке? Какими действиями планируете "перебить" негативный эффект на бренд от этой истории?

— Я считаю, что в целом эта ситуация на репутацию не повлияет, потому что мы годами строили отношения со своими клиентами, тщательно прислушиваясь к их потребностям. Вся наша команда нацелена на это. Покупатель приходит к нам за эмоцией и желанием окружить себя красивыми вещами, и мы фокусируемся именно на этом.

Бренд не является гарантией успеха. Успех приходит только благодаря глубокому пониманию клиентов, умение дать им именно то, что нужно, и умение быть там, где им нужно. И быть в этом лучше всех.

Давайте поговорим в целом о вашем бизнесе. Вы получили подтверждение регистрации торговой марки только в этом году, однако подавали документы еще в 2018-м. С чем была связана долгая регистрация?

— Мы работаем по Мадридскому соглашению, которое вступило в силу на территории Украины в январе 2018 года. Локальной регистрацией USUPSO занимался владелец торговой марки и генеральный директор USUPSO TRADING господин Веи, но с чем была связана долгая регистрация, мне не известно. Мы ориентировались на мировой опыт: в разных странах мира франчайзи действуют в рамках Мадридского соглашения, и этого вполне достаточно для законного ведения бизнес-деятельности.

Что такое Мадридское соглашение?

— Мадридское соглашение — это мировая система регистрации торговых знаков. Торговый знак может действовать локально на территории страны или в рамках Мадридского соглашения. По Мадридскому соглашению, торговый знак USUPSO может работать в ряде стран и в Украине в том числе.

В каких украинских городах вы уже присутствуете? Каковы планы по расширению на этот год? Сколько новых магазинов планируете открыть и в каких городах?

— В начале 2020 года мы ставили себе задачу открыть 10 магазинов на протяжении года. Когда в марте объявили локдаун, нам пришлось сместить график открытий, но мы все же выполнили планы во втором полугодии .

На 2021 год мы ставим цель развить сеть до 40 торговых точек за счет развития Киева и области, а также выхода в новые регионы, такие как Днепр и Харьков. На сегодня магазины уже присутствуют в Одессе, Киеве, Херсоне, Виннице, Львове, Черноморске.

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Какие категории товаров наиболее пользуются спросом у украинцев?

— Могу выделить 3 ключевые группы товаров. Больше всего наши клиенты любят мягкие игрушки. Мы смело можем говорить, что наши игрушки необычные и особенные. К нам часто приходят, чтобы просто их подержать, обняться, фотографироваться и таким образом поднимать себе настроение. На втором месте — уходовая косметика для волос, кожи лица и тела. И на третьем месте — товары для дома. Люди стали больше покупать приятных мелочей для дома и создавать уют.

Соучредитель и партнер бренда USUPSO Марианна Самсонова. Фото: Instagram М. Самсоновой

Какие антикризисные решение приходилось принимать с наступлением пандемии?

— Пандемия дала возможность посмотреть на наш бизнес под другим углом. Мы увидели возможности в коллаборациях и в онлайн развитии. Мы расширили каналы продаж, и сейчас наши товары представлены в сети АЗК Socar.

В онлайне в 3 раза удалось улучшить показатели продаж интернет-магазина, а также стали партнерами Kasta и Prom.ua. До конца года заключим договоры еще с тремя платформами. Также благодаря пандемии мы улучшили условия работы с партнерами-арендодателями, оптимизировали ряд бизнес-процессов и повысили эффективность бизнеса.

Чем отличается специфика продаж в азиатских странах от Украины? Какие особенности украинского потребителя вы учитывали при запуске сети в Украине?

— В Азии совершенно иной рынок торговли. Он базируется на бесконечном спросе за счет большой плотности населения. Например, на одной торговой улице или в одном торговом центре могут открыть 2-3 магазина USUPSO, которые будут соседствовать с таким же количеством Miniso и с другими аналогичными брендами и покупатели будут у всех. В Азии достаточно открыть магазин, и у него уже есть покупатели.

В Украине же надо клиента привлекать, надо влюблять в магазин и работать над лояльностью покупателей. Украинский ритейл отличается сумасшедшей динамикой развития. Ритейлеры вводят инновации, диджитализируют рынок, создают wow-сервис и создают шопинг -впечатлений для клиентов. Задают тренды и каждый раз придумывают что-то новое. Благодаря такому подходу, украинский ритейл на шаг впереди, и этот факт подтверждают европейские коллеги.

Беседовала Наталья Лошакова, специально для Delo.ua