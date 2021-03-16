Потребрынки 30 минут назад

Пандемия подтолкнула украинских потребителей к онлайн-шоппингу — опрос Deloitte

Пандемия коронавируса изменила поведение потребителей и все больше людей некомфортно себя чувствуют в больших традиционных магазинах

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на поведение потребителей, 39% респондентов снизили частоту покупок в традиционных магазинах, переведя часть закупок в онлайн. 30% также отметили, что у них снизились затраты на покупки в офлайн-магазинах. 

Об этом представители компании Deloitte рассказали на презентации результатов исследования "Потребительские настроения потребителей 2020".

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Кроме того, 66% украинцев отметили, что снизили затраты на алкогольную продукцию, а 64% снизили затраты на посещение ресторанов. При этом 31% респондентов начали больше тратить на лекарства. 

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Более 50% опрошенных продолжали покупать в традиционных магазинах продукты питания, алкоголь и лекарства, не используя онлайн-сервисы. Что касается онлайн, лидерами продаж были товары из категории косметика, парфюмерия, бытовая техника и электроника, детские товары и игрушки. Больше всего украинцы экономили на одежде и обуви, косметике, парфюмерии, товарах для домашнего использования и бытовой химии. 

В ближайшие два года 32% опрошенных респондентов ответили, что будут в дальнейшем покупать онлайн, где 20% уменьшат покупки офлайн. При этом 40% опрошенных некомфортно себя чувствуют при покупках в традиционных магазинах, а при покупках онлайн каждый второй украинец переживает за безопасность своих данных. 

Продукты питания и товары для домашнего использования

По данным результатов исследования 98% украинцев продолжат покупки продуктов питания в традиционных магазинах, при этом лишь 44% ответили, что имеют некий опыт покупок онлайн. В среднем на 52% чек покупок больше онлайн, чем офлайн.

Всего 57% респондентов будут осуществлять покупки в магазинах у дома, где в первую очередь покупают молочные продукты, бакалею и т д. При этом 69% опрошенных покупают товары украинских производителей.

В топ-3 товаров, которые наиболее пользуются спросом — бакалея, молочные продукты и кондитерские изделия. Во время покупок 64% респондентов привязываются к бренду, а 54% рекомендуют эти товары своим знакомым. 

Всего 95% опрошенных покупают офлайн товары для домашнего использования и бытовую химию, а 55% — покупают онлайн. 

Бытовая техника 

Во время карантина в категории техники для дома чаще всего покупали смарт часы, мобильные телефоны, планшеты, мультиварки и умные колонки. Так, 85% респондентов покупали технику для дома офлайн, а 65% осуществляли покупку онлайн. Лишь 18% прислушиваются к рекомендациям своих друзей при покупке товаров для дома и 7% прислушиваются к рекомендациям продавцов в торговой точке. При выборе техники 23% потребителей отталкивались от своего предыдущего опыта. 

Исследование проводилось в декабре 2020 года путем опроса потребителей, где приняли участие 1600 респондентов. 

Напомним, что потребительские настроения украинцев в январе ухудшились до минимума с апреля 2019 года.

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