MINISO подала в суд на компанию-близнеца USUPSO — требует запретить логотип и трейдмарку

Сеть Miniso из Гонконга, торгующая товарами для дома, подала в суд на компанию Usupso за нарушение прав интеллектуальной собственности, ссылаясь на визуальное сходство в оформлении вывесок и названии магазинов.

Об этом подробно пишет издание Лига со ссылкой на адвоката, предоставляющего интересы истца. Delo пересказывает главные подробности истории.

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Так, Miniso обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием запретить сети Usupso использовать спорные элементы в названиях и оформлении магазинов, а также признать недействительными торговые марки Usupso. По словам адвоката АО "Авеллум" Антона Поликарпова, который представляет интересы истца, иск уже подан в суд, а истец ожидает принятия дела к рассмотрению.

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В самом исковом заявлении, копия которого есть в распоряжении "Лиги", указано, что оба обозначения (логотипы компаний) не имеют смыслового значения для украинских потребителей, поэтому большое значение для создания ассоциативной связи имеют графический и фонетический критерии. Однако в сети Usupso считают, что нарушений нет.

В работе магазинов обе компании используют комбинированное обозначение — логотип из текстового блока со смайлом и японским алфавитом. Такой логотип используется на вывесках, пакетах, в соцсетях и интерьере магазинов. Сам логотип у обеих компаний красного цвета. Также в исковом заявлении Miniso утверждает, что конкурент скопировал раскладки и внешний вид магазинов. В некоторых торговых точках Usupso в ходе контрольной закупки даже удалось купить товар с лого Miniso.

Сравнение логотипов Miniso и Usupso. Фото: Лига

Интерьер магазинов Miniso и Usupso. Фото: Лига

Интерьер магазинов Miniso и Usupso. Фото: Лига

Требованиями Miniso являются признание в судебном порядке недействительной регистрацию словесной торговой марки Usupso, зарегистрированной по свидетельству Украины и по Мадридской системе. Также запретить сети в лице Дунгуань Усупсо Трейдин Ко использовать в названии магазинов частицу SO, изображение смайла и иероглифов белого цвета на красном фоне. Кроме того, Miniso просит суд запретить всем франчайзи использовать вводящий в заблуждение потребителей знак Usupso.

Сооснователь бренда Usupso в Украине Марианна Самсонова, в свою очередь, считает, что нет ничего плохого в том, что оба бренда работают на территории Украины.

"Мы не видим ничего плохого в том, что оба бренда оперируют на территории Украины, так как в Индии, Индонезии, ОАЭ, Таиланде бренды также совместно развиваются", — говорит Самсонова.

По ее словам, атаки со стороны Miniso основаны на том, что бренд Usupso показывает более высокие темпы развития, чем конкуренты. За прошлый год компания Usupso открыла девять новых торговых точек.

По словам адвокатов, между знаками, действительно, есть графическая схожесть, но данный спор будет решаться в суде с помощью судебной экспертизы.

Как пишет "Лига", пока что юридическую позицию Usupso по данному делу получить не удалось. Комментировать ситуацию преждевременно, сообщил журналистам юрист компании Fialan (она представляет интересы ответчика) Антон Рублевский.

В публикации "Лиги" утверждается, что Самсонова подчеркивает — ее компания действует в рамках договора коммерческой концессии, подписанного с глобальным владельцем бренда Usupso, а бренд Usupso был зарегистрирован по Мадридскому соглашению в октябре 2017 года. В таком случае, по мнению Самсоновой, иск должен направляться к глобальному владельцу бренда.

СПРАВКА

Сеть Miniso в Украине по франчайзингу с 2017 года развивает компания "Минисо Украина". Сейчас сеть состоит из 22 магазинов в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Запорожье. Гонконгская компания Miniso работает в мире с 2013 года. Состоит из более 4200 магазинов в более чем 80 странах и регионах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Испанию, ОАЭ, Индию и Мексику.

Cеть Usupso в Украине начала работать в январе 2018 года, сейчас она состоит из 21 магазина в шести городах: Киеве, Виннице, Одессе, Львове, Херсоне, Черноморске, Полтаве. Развивает сеть Usupso в Украине компания Атами. Usupso — международная сеть, которая насчитывает более 1 тысячи магазинов в 30 странах мира.