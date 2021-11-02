В Украине запустили сервис, позволяющий бизнесу принимать оплату через мессенджеры

Mastercard в сотрудничестве с компаниями iPay.ua и "4ек" запустила приложение "Жабка" ("Лягушка"), которое является первым в Украине универсальным платежным сервисом для физических лиц и бизнеса.

Как говорится в сообщении платежной системы, новое приложение позволяет предпринимателям принимать платежи и отправлять квитанции об оплате, не покидая чата с клиентом в какой-либо социальной сети или мессенджере, а клиентам, соответственно, позволяет удобно и безопасно оплачивать товары и услуги.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Жабка" — это бесплатное мобильное приложение, которое активирует специальную клавиатуру на смартфоне для оплаты и перевода средств. Воспользоваться сервисом можно в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn и других социальных сетях.

Предпринимателю нужно один раз в приложении указать данные компании — название магазина, ИНН или код ЕГРПОУ, а также IBAN для зачисления средств. Чтобы сформировать счет, достаточно переключиться в любом мессенджере на клавиатуру "Жабки", ввести сумму покупки и подтвердить сделку. Сервис автоматически сформирует ссылку на оплату.

По ссылке клиент попадет на страницу оплаты, где есть возможность рассчитаться с помощью Apple Pay, Google Pay или ввести номер банковской карты вручную. Для оплаты самому клиенту при этом не нужно устанавливать "Жабку" на своем смартфоне.

Программа будет отображать полную информацию обо всех сформированных счетах и статусе оплат, а изменения в статусе оплат будут также поступать предпринимателю в виде push-сообщений.

Отмечается, что комиссия за прием безналичных платежей для бизнеса составляет 2,7% от суммы покупки.

Кроме того, приложение позволяет осуществлять денежные переводы с карты на карту любого украинского банка. Чтобы отправить средства, нужно переключиться на клавиатуру "Жабки" в мессенджере, ввести сумму перевода и подтвердить отправку, выбрав в Apple Pay или Google Pay карту Mastercard, с которой будут списаны деньги.

Информация о переводе придет получателю в чат в виде ссылки. Для получения перевода необходимо открыть ссылку и выбрать карту для зачисления средств из Apple Pay или Google Pay. При желании номер карты можно также ввести вручную. При этом получателю перевода не нужно устанавливать "Жабку" на своем смартфоне.

Помимо этого, пользователи приложения могут отправить запрос на денежный перевод: для активации этой функции в клавиатуре "Жабки" нужно выбрать опцию "Получить". Для отправки запроса на денежный перевод нужно ввести необходимую сумму и выбрать в цифровом кошельке Apple Pay или Google Pay карту, на которую будут зачислены средства.

Комиссия за перевод, независимо от его суммы, составляет 3 грн, максимальная сумма одного перевода — 25 тысяч грн.

В Mastercard подчеркивают, что новый сервис не сохраняет данные платежных карт, а безопасность транзакций обеспечивается технологиями международных платежных систем.