42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к очередному локдауну

42% украинских онлайн-предпринимателей отмечают, что их бизнес не готов к очередному локдауну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой OLX среди более чем 2 тысяч предпринимателей.

Исследование также показало, что 29% респондентов, предоставляющие услуги, не почувствовали влияния пандемии Covid-19. 22% сообщили, что заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость поставки не изменилась. Более длительным ожиданием товаров в пределах страны было лишь для каждого десятого владельца бизнеса.

В то же время 16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что поставки стали занимать больше времени, а для 3% — и вовсе стали невозможными.

93% онлайн-бизнесов отмечают, что их ежемесячный доход с учетом всех трат и оплаты налогов не превышает 20 тысяч грн. Еще 5% получают от 20 до 50 тысяч грн, остальные — более 50 тысяч.

В среднем у предпринимателей проходит 17 успешных сделок в месяц. Некоторые даже имеют рекордные показатели — 90-99 выполненных заказов. Интересно, что несмотря на средний показатель постоянных клиентов — девять ежемесячно, есть случаи, когда и более 90 таких клиентов обращались к владельцам бизнеса за повторным получением услуг или приобретением товаров.

Развитие и поддержание репутации назвали важной частью своего бизнеса 42% предпринимателей. Каждый третий опрошенный считает, что положительный имидж важнее, чем прибыль и продажи. Не интересуются вопросом репутации своего дела лишь 6% владельцев.

В то же время пока только половине клиентов важна экологичность бизнеса. Так, 39% предпринимателей пытаются сделать товар или услуги, которые предоставляют, экологически чистыми. И еще 11% ожидают благоприятных условий, когда их предприятие сможет предложить экологичную альтернативу.

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23% респондентов, чьим клиентам это не принципиально, все равно считают экологичность будущим направлением развития своего бизнеса.

Около 80% владельцев бизнеса, по данным OLX, постоянно следят за обращениями клиентов и оперативно отвечают им в чате платформы или по телефону. 57% чаще размещают онлайн-объявления и общаются с потенциальными покупателями через смартфон, причем 8 из 10 владельцев делают это самостоятельно.

68% отметили, что общение приносит положительные впечатления, 23% чувствуют и позитив, и стресс, и лишь 2% испытывают те или иные трудности в коммуникации с потребителем.

Ценят своих клиентов за скорость покупки 45% опрошенных, за своевременные ответы, открытость и адекватность — 37%, за доверие к бизнесу и товару — 37%, за доброжелательность — 34%.

Каждый седьмой предприниматель готов предоставить скидку лояльному клиенту. Еще 34% готовы оформлять заказ в нерабочие часы, а 26% — в случае необходимости доставят товар бесплатно.

Опрос предпринимателей на OLX показал также, что 61% раздражается, когда клиент долго расспрашивает о товаре и в итоге не покупает его. 37% переживают из-за грубого и агрессивного общения, а каждому четвертому владельцу не нравится просьба о скидке.

Еще среди частых причин негатива со стороны бизнеса — ситуации, когда покупатели не забирают товар в отделении выбранной ими транспортной компании. Несмотря на это, даже чувствуя раздражительность, 56% не готовы отказаться от клиента.

Две трети опрошенных бизнесменов главным в общении с клиентом считают доброжелательность. 63% отмечают, что крайне важно разобраться в товаре или услуге, а 37% назвали приоритетом гибкость и умение предлагать нестандартные варианты покупателю.

35% представителей онлайн-бизнеса заявили, что не просят клиента оставить отзыв, и только 7% считают, что положительная обратная связь может быть эффективнее, чем оптимизированная реклама.

В то же время 57% полагают, что целесообразнее инвестировать в онлайн-рекламу, в том числе в рекламные пакеты на сайтах объявлений. 65% указали, что придерживаются правила "Делай качественно — и люди сами придут".

32% ответили, что используют встроенные инструменты на платформах, такие как "OLX Доставка", позволяющая не разглашать платежные данные участников сделки и делающая шопинг безопасным. В свою очередь, 12% оставляют вопрос безопасности на стороне клиента.