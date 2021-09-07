Раде предложили разрешить бизнесу с 80% вакцинированных сотрудников работать при локдауне

Шестеро депутатов из фракции "Голос" предлагают Верховной Раде разрешить работать при жестких карантинных ограничениях предприятиям, где минимум 80% сотрудников вакцинированы против Covid-19, а также разрешить им принимать в этот период вакцинированных клиентов.

Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте 7 сентября под №6002. Его авторами значатся Кира Рудик, Ярослав Железняк, Роман Костенко, Инна Совсун и Андрей Осадчук. При этом текст документа на сайте парламента пока отсутствует, но о его сути сообщает пресс-служба "Голоса".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы регистрируем постановление о разумном подходе к локдауну, учитывая вакцинацию. Все очень просто: те предприятия, где вакцинировано 80% работников, должны работать. Все заведения должны остаться открытыми для привитых посетителей и клиентов. Мы даем четкий сигнал гражданам, что вакцинация не только помогает им сохранить жизнь и здоровье, но и бережет нашу экономику. Это стимул делать прививки", — цитируется в сообщении глава фракции Железняк.

По его словам, к примеру, если в кинотеатре подавляющее большинство работников будут привиты от коронавируса, то они могут принимать вакцинированных зрителей, которые предъявят любой документ об иммунизации: бумажную справку или сертификат в приложении "Дія".

Аналогичные правила нардепы хотят ввести для учреждений культуры, спортзалов, бассейнов, заведений общественного питания (кафе, бары, рестораны) и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных заведений, магазинов. Также, согласно их инициативе, не может быть запрещено проведение массовых мероприятий, если и посетители, и организаторы вакцинированы.

Отметим при этом, что карантинные ограничения на работу различных учреждений и заведений, согласно украинской практике, устанавливаются постановлениями Кабинета министров, а изменения в законы вносятся Радой путем принятия других законов, но не постановлений, как предложено "Голосом". В политсиле, однако, не разъясняют, какой правовой механизм хотят применить в данном случае, а текста внесенного документа, как сказано выше, на сайте парламента пока нет.

Напомним, что украинским гостиницам, вакцинирующим сотрудников, будут давать "знак безопасности". Delo.ua подробно писало об этом, разбираясь, почему власти опоздали минимум на год.