Отелям решили присваивать "Знак безопасности". Почему власти опоздали минимум на год

В списке отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, туристический рынок в числе лидеров по всему миру. По оценкам Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), только за первые десять месяцев 2020 года убытки в отрасли составили $935 млрд.

Украина — не исключение. По данным Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), в 2020 году убытки в отрасли составляют порядка 60 млрд гривен. И на ее восстановление уйдет не один год.

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Поддержать "восстанавливающихся" государство пробует разными способами — и при помощи бюджетных средств, и без них. Например, в конце прошлого года ГАРТ подписало меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли и диджитал трансформации Украины с компанией Google. Один из пунктов меморандума — обмен опытом в организации программ по продвижению Украины, как интересного туристического объекта для внутреннего и внешнего туризма.

В марте 2021 года в Минэкономики объявили о планах выделить 200 млн грн на активизацию путешествий украинцев по стране и запустить туристические сертификаты, которые можно будет использовать для частичной компенсации затрат на путешествия в пределах Украины.

В мае в ГАРТ заявили, что планируют привлекать для популяризации внутреннего туризма известных украинских блогеров и с некоторыми из них уже запланированы многодневные туры по 4 городам Украины. Кроме того, а Госагентстве пообещали уже в ближайшее время запустить тендер на разработку туристического портала Украины.

Последняя госинициатива — введение "знаков безопасности" для отелей, чей персонал полностью вакцинирован. Выдавать их планируют уже с сентября, о чем глава ГАРТ Марьяна Олескив заявила в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, сейчас в Госагентстве уже собирают списки полностью вакцинированных от COVID-19 отелей и все больше участников отельного рынка приобщаются к кампании.

"Сейчас мы понимаем, что есть опасность повторения новой волны коронавируса, и собственно из-за того нам важно, чтобы отрасль вакцинировалась, и у нас было бы больше аргументов для Министерства охраны и здоровья относительно того, что гостиницы могут работать", — добавила Олеськив.

Delo.ua разобрались, нужен ли отелям "знак безопасности", станет ли он аналогом международного Safe Travels, будет ли способствовать увеличению туристического потока и означать реальную вакцинацию. А также в том, как все это повлияет на стоимость отдыха уже в бархатный сезон.

Как будут выдавать отелям "знаки"

В ГАРТ объясняют — чтобы получить отметку, отелю нужно в первую очередь позаботиться о самой вакцинации. Для этого уполномоченное лицо отеля должно обратиться в Госагентство, предоставив по ссылке следующую информацию:

название субъекта хозяйствования;

адрес местонахождение;

количество персонала на вакцинацию;

контактный телефон уполномоченного лица.

После вакцинации — если окажется, что персонал отеля вакцинировали полностью, отелю дадут подтверждение в виде наклейки "знак безопасности", а сам отель внесут в соответствующий список на сайте ГАРТ.

"Знак безопасности" или Safe Travels

Опрошенные Delo.ua участники рынка к предложенному нововведению относятся в целом позитивно. Так, по словам руководителя департамента развития въездного и внутреннего туризма Join UP! Сергея Кириченко, весь мир по новым правилам живет уже больше года и отельная индустрия — не исключение. Бизнес тут довольно быстро адаптируется к новым правилам безопасности для предотвращению распространения вирусной инфекции.

"Поэтому, "знак безопасности" не нововведение, а скорее необходимость в рамках современной реальности для возможности функционировать", — объясняет Кириченко.

С этим же соглашается и исполнительный директор Ассоциации "Индустрия Гостеприимства Украины" Анна Романова. По ее словам, международный аналог украинских "знаков безопасности" на глобальном уровне заработал еще в прошлом году — на заре пандемии. Точнее, когда мир пришел к пониманию, что нужно срочно адаптировать отельные правила для того, чтобы бизнес попросту выжил.

"Объективно, по туризму пришелся самый большой удар. Поэтому Всемирный совет по туризму и путешествиям еще в 2020 году назад разработал сертификаты с основными правилами. Так появился Safe Travels — первая глобальная инициатива и салатовый значок, который можно увидеть у многих отелей на сервисах бронирования, на ресепшн и пр", — объясняет Романова.

Safe Travels — своего рода подтверждение, что отель выполняет глобальные стандартизированные протоколы здравоохранения и гигиены для того, чтобы гости и туристы путешествовали безопасно. И в Украину эта инициатива пришла тоже год назад в августе, когда к ней подключились Киев, Львов, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Чернигов и Харьков. Однако супер массовой она так и не стала.

"К 3- 4- и 5-звездочным отелям в, к примеру, столице вопросов нет. Все, кто хотели, и так давно стали придерживаться правил, установленных международными туристическими организациями. Однако если приехать в Железный Порт, Затоку, Бердянск или на Приазовье, возникает ощущение, будто попадаешь на другую планету. Где COVID-19 нет и никогда не было. Даже в отелях с номерами за 2 тыс гривен в сутки", — подчеркивает Анна Романова.

Кто получит украинский Safe Travels

По мнению Романовой, прогнозировать распространение новой украинской инициативы можно лишь с оглядкой на специфику отечественного туристического рынка, а он очень неоднородный. К примеру, нужно учитывать, что 80% отелей украинского морского побережья могут быть даже не оформлены как субъекты предпринимательства. И на качество услуги, а не ее стоимость, ориентирована в лучшем случае только половина из них.

"Простой пример: два отеля по соседству. Собственник одного регулярно вызывает ассенизаторов для утилизации отходов, другой сливает их в море. Себестоимость номера у первого будет, выше, но он заботиться о качестве сервиса. У второго, соответственно ниже, но он делает упор именно на цену", — объясняет Романова.

По ее словам, отелям, которые делают ставку на стоимость, никакие знаки и отличия, скорее всего, не понадобятся. Но если компания работает "в белую" и заботится о качестве предоставляемых услуг, "знак безопасности", при условии, что год назад отель не получил Safe Travels, ее скорее всего заинтересует. Поскольку это не только фактическая защита, но и подтверждение государственного органа в том, что у тебя все отлично. А значит, и дополнительная возможность конкурировать в качестве.

Нужен ли "знак безопасности" туристам

По мнению отельеров, распространение украинского "знака" напрямую будет зависеть от того, будет ли спрос на него со стороны туристов. Иными словами, если атрибутами безопасного отдыха, такими как вакцинированный персонал, санитайзеры везде, где нужно, многоразовая уборка, температурный скрининг, ношение масок и перчаток и пр., гость отеля начнет интересоваться прежде, чем въехать в него, у отельеров будет стимул вводить новшество. Но пока украинские путешественники вопросами безопасности интересуются не в первую очередь.

"Конечно, наличие такой отметки для отеля важно, но, как показывает практика, не первостепенно. Большинство туристов обращают внимание в первую очередь на условия въезда в страну, досуг, туристические локации и уровень сервиса", — поясняет Сергей Кириченко.

В свою очередь Анна Романова уверена, что "знак качества" оценят главным образом иностранные, а не украинские туристы. По ее словам, для западных путешественников, все, что касается безопасности передвижения и досуга, сегодня находится в приоритете. Поэтому отельерам, делающие ставку на гостей из-за рубежа, планировать "знак безопасности" будет очень кстати.

"Украинские туристы, как показал опыт Занзибара, когда люди начали массово летать туда без тестов и пр., более беспечны и ориентируются на стоимость отдыха. Даже Турция в пожарах, увы, не может заставить нас отказаться от заранее оплаченной путевки", — сетует Романова.

По ее словам, количество внутренних туристов, которые все-таки интересуются вопросами безопасного отдыха, сегодня у нас составляет не более 10%. И это, в основном, вип-сегмент.

Как "знак" скажется на турпотоке и заполняемости отелей

Несмотря на уверенность ГАРТ в том, что украинские отельеры к "знаку качества" будут стремиться едва ли не повсеместно, ведь это может способствовать увеличению заполняемости отелей и в целом увеличению туристического потока в страну, сами отельеры в этом совсем не уверены.

К примеру Сергей Кириченко отмечает, что общая заполняемость отелей зависит главным образом от общей эпидемиологической ситуации в стране и мире. А вакцинация хоть и необходима для получения "знака безопасности", но на данный момент — просто рекомендованная мера защиты персонала, работающего в среде обслуживания.

Генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко также считает, что на спрос со стороны туристов и загрузку отелей "знаки безопасности" особо не повлияют. Он приводит в пример прошлое лето, когда отели, вопреки пандемии и отсутствию каких-либо знаков, были максимально заполнены уже с 5 июня — как только им разрешили работать.

"Люди устали и поэтому стремились выбраться из дому вне зависимости от того, есть у отеля "знак безопасности" или нет. Даже в этом году во время локдауна, к примеру, Буковель работал и люди рвались в его отели и рестораны", — рассказывает Лупашко.

По его словам, на большие путешествия туристов "знак безопасности" простимулирует вряд ли, однако обычных людей — сотрудников отелей, на вакцинацию вполне. Что, точно плюс с точки зрения увеличения общего процента вакцинации в стране.

Анна Романова добавляет, что рассчитывать на перераспределение турпотока с внешнего туризма на внутренний нелогично хотя бы потому, что разница в стоимости турпакетов в Украине и той же Турции или Греции очень невелика. К примеру, вип-пакет в Украине будет столько столько же, сколько и хороший отель в Турции. Но по качеству из-за Safe Travels выигрывает Турция, которую в итоге и выбирают.

"Поэтому можно рассчитывать, что хотя бы половина тех 10% украинских туристов, которые ориентированы на безопасный, а не на дешевый отдых, заинтересуется украинскими отелями, у которых появился значок, что они соответствуют", — отмечает Романова.

И добавляет, что в целом успех украинских "значков" главным образом будет зависеть от их промоции на популярных площадках бронирования. Ведь выбирают отели именно там, а не на сайте ГАРТ, где первоначально и будут размещать "значки".

Как вакцинированный отель скажется на стоимости отдыха

По словам Артура Лупашко, в первую очередь нужно понимать, что "знак безопасности" не является гарантией того, что отель будет полностью вакцинирован. Виной всему высокая текучка.

"В случае линейного персонала она в отелях варьируется от 50 до 250% в год, в зависимости от типа отеля и его сезонности", — подчеркивает Лупашко.

По его словам, в сезонных отелях сотрудники за 5-месячный сезон могут полностью смениться 2 раза. И из-за того, что проконтролировать вакцинацию сотрудников в связи с текучкой невозможно, получивший наклейку отель уже через месяц иметь часть персонала, который из другого отеля и не вакцинирован. А еще через два наклейку можно снимать, ведь вакцинированных может не остаться.

Но даже если наклейка "знак безопасности" достанется отелю заслуженно и из него после вакцинации никто не уйдет, на стоимость номеров и отдыха для клиентов, эта мера, скорее всего не повлияет. По словам Анны Романенко, все возможные повышения, связанные с затратами отелей на меры по безопасности, произошли еще в прошлом году, когда понадобилось закупать санитайзеры, лампы, устройства для температурного скрининга и пр. С учетом того, что вакцинация бесплатна, причин для повышения у отельеров сейчас нет.

С ней соглашается и Артур Лупашко. По его словам, большинство такого рода "стэмпов", например популярный "​​Tripadvisor рекомендует" на стоимости услуги практически никак не сказываются. Однако, по словам эксперта, есть и исключения. Например, "Голубой флаг" — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Отели, на чьих пляжах он установлен, в ценнике могут существенно подрастать, ведь для привлечения туристов это более значимо.

"В Украине пляжи с голубым флагом есть. Но только считанный процент гостей знает, где они находятся и вообще ими интересуется. Увы, такие вещи сегодня не являются критерием выбора отелей. А являются в первую очередь локация, цена, питание, включенное в стоимость и инфраструктура отеля. Все остальное — дополнительные опции, которые к процессу ценообразования отношения не имеют", — подытожил Лупашко.

Елена Ковтун специально для Delo.ua