Бизнес 20 минут назад

Украинским гостиницам, вакцинирующим сотрудников, будут давать "знак безопасности"

Список таких гостиниц будет обнародован на сайте Агентства развития туризма

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Государственное агентство развития туризма рекомендует гостиницам принять меры по вакцинации персонала против Covid–19 в ближайшее время.

Как рассказала глава агентства Марьяна Олеськив агентству "Интерфакс-Украина", тем отелям, где персонал будет полностью вакцинирован, будут давать "знак безопасности".

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"Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ информация — месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо. Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", — сообщила Олеськив.

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Глава ГАРТ отметила, что после вакцинации всего персонала отеля, ему будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей, персонал которых полностью вакцинирован. Список этих гостиниц будет обнародован на сайте агентства.

Отметим, что в курортном городе Моршин Львовской области в рамках пилотного проекта по вакцинации против Covid-19 большинства взрослого населения минимум одной дозой было привито на 4 августа уже более 72% жителей, а двумя дозами — 66%.

Напомним, что идею о вакцинации всех жителей некоторых городов, в первую очередь курортных, высказывал еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль.

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