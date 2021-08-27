Чи вигідно бізнесу продавати свої товари на OLX: досвід виробника меблів 

Успіх у бізнесі — річ багатофакторна. Замало створити якісне виробництво, необхідно також налагодити процеси продажу, знайти доступ до ринків збуту та мати гарний зв’язок з клієнтами.

Євген Прищепчук починав свій бізнес-шлях одразу з продажів: купував меблі у різних виробників і продавав їх замовникам. А потім вже створив власне виробництво, масштабував його та налаштував канали збуту, основним з яких став майданчик онлайн-торгівлі OLX, де тепер у Євгена є свій магазин меблів, як і в 30 тисяч професійних підприємців, які продають свої товари 25 мільйонам відвідувачів платформи.

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Чому саме OLX? Чи вигідно будувати бізнес саме за допомогою цього майданчику? Та що потрібно знати, аби бізнес на OLX був успішним? Спеціально для delo.ua розповів підприємець Євген Прищепчук.

Спочатку продажі, потім — власне виробництво

У сфері торгівлі я працюю 9 років. З них не менше 4 років по сьогодні сам займаюся виготовленням меблів. До того, як відкрити власне виробництво, я вів продажі від себе і теж займався меблями. Працював за звичайною схемою: купував меблі у різних виробників і продавав їх замовникам. З часом все більше захоплювався цією справою.

По-перше, мотивувало те, що, здобуваючи досвід, бачиш свій помітний ріст у продажах. По-друге, багато спілкуєшся і знайомишся з різними людьми, часто цікавими, приємно отримувати не тільки гроші, а й вдячність за спілкування з клієнтами.

Якщо як продавець я отримував подяку, то за продукт, виготовлений іншими, дякували не завжди. Іноді якість товару не виправдовувала очікування покупців.

Певний час я з цим мирився, доки це не стало справжньою мукою: хотілося, щоб товар, який я продаю, відповідав рівню мого обслуговування. Тому я почав спочатку шукати більш надійних виробників, а потім вирішив спробувати сам. Мав перевагу — знав, що потрібно покупцям, і вже уявляв, які саме меблі хотів би виготовляти.

Партнерів, з якими починав справу, виробництво меблів швидко перестало цікавити. Тому фактично від початку я будував бізнес самотужки. Потім почав залучати друзів і членів родини.

На фоні загальної кризи нашій команді є чим похвалитись: сьогодні це вже 16 співробітників. Можна сказати, що це велика родина — весь колектив складається з родичів та друзів. У нас немає "текучки", як в інших компаніях.

У власного виробництва великі плюси: показники по надійності та якості товару зростають, бо ти контролюєш виробництво, слідкуєш за кожним процесом і на власному прикладі показуєш, що жодної "халтури" по якості допускати не можна.

Єдине, на що іноді можуть поскаржитися наші замовники, це якщо при транспортуванні щось побилося. У такому випадку ми безкоштовно замінюємо пошкоджену деталь чи річ.

Та поки я налаштовував виробництво, показники продажів залишалися фактично на місці і росли дуже повільно: щоб вчити менеджерів та контролювати їх роботу, фізично не вистачало часу.

Щоб зручно продавати — шукайте майданчик

Cпочатку я спробував працювати в межах свого міста — Білої Церкви. Але місцевий ринок виявився нецікавим. Тому паралельно шукав інші канали продажів. OLX тоді саме був у всіх на слуху. Я вирішив, що там дуже зручно продавати невеликі речі, а починав я торгувати саме невеликими меблями: стійками для одягу, шафами для взуття. Тоді я ще не мав машини і возив ці товари "маршрутками".

OLX став чудовим каналом продажів. Власну сторінку для продажів треба розвивати, окремо витрачати на це час та кошти, інакше ніякого результату не буде. З OLX не потрібно цим перейматися: вони роблять свій маркетинг, дизайн, запускають потужну рекламу, щоб розвивати майданчик, і це одночасно є просуванням твого магазину на OLX (так званий OLX-магазин. — Delo.ua), твоїх товарів. Це ресурс, який дуже гарно розвиває наш бізнес.

Однозначно аудиторія змінилася в кращий бік. Велика кількість відвідувачів та універсальність майданчика дозволяють позиціонувати свій товар так, як тобі потрібно. Наприклад, ми виготовляємо чотири основні варіанти спалень, і все це — якісні меблі, в які вкладено багато старанної роботи. Нам не вигідно продавати це дешево. Тому ми обрали середній ціновий сегмент, ціни у нас не занижені. Завдяки правильному позиціонуванню, з нашої аудиторії відсіялися "шаровики".

Клієнти розмовляють з виробником, а не найманцем

До нас звертаються серйозні люди віком близько 40 — не багаті, але зі стабільним середнім достатком. Вони вже переглянули і порівняли багато пропозицій і бачать, що ціна у нас середня, відгуки хороші, а самі меблі — які можна роздивитися на фотографіях — їм подобаються. А вже коли вони телефонують чи пишуть нам особисто, то впевнюються, що розмовляють з виробником, який має досвід і репутацію. Порівнюючи це спілкування з іншими магазинами, де їм прохолодно відповідають наймані менеджери, а до ціни товару додається націнка, обирають саме нас на OLX.

Є замовники, з якими склалися неймовірно дружні відносини. Наприклад, серед клієнтів є жінка, яка колись замовила одну дитячу спальню. Через деякий час вона замовила ще одну велику спальню для другої дитини. Ще потім зробила третє замовлення, вже дорослу спальню. Це рідкість, коли вся квартира обставлена меблями однакового стилю від одного виробника. Пояснила, що їй сподобалася якість меблів і наш сервіс, а за ціною наш товар з доставкою з Білої Церкви до Києва обійшовся дешевше, ніж аналогічні пропозиції у столиці. Вона знайшла нас через OLX.

Встановити довіру — це важка справа. Перевага OLX в тому, що замовник бачить товар на сайті, одразу може зв’язатися з продавцем і поспілкуватися особисто. Але цим треба вміти користуватися. Якщо я, наприклад, посаджу на телефон менеджера без досвіду, то втрачу велику частину замовлень. Я б радив продавцям приділяти увагу питанню правильного спілкування з клієнтом.

Відвідувачам OLX раджу в першу чергу пересвідчитися в надійності продавця, перш ніж відправляти передплату. Звертайте особливу увагу, якщо продавець починає намагатися поквапити вас з надсиланням коштів, пояснюючи це якимись "життєвими обставинами", — це одна з перших ознак роботи шахраїв. Запитайте продавця, який у нього досвід, попросіть прислати посилання на відгуки про його товари — таке важко вигадати навіть злочинцям. Ми відповідаємо на усі питання клієнта, можемо показати копії документів, даємо людині час подумати, перш ніж купувати наш товар.

Мій менеджер OLX Марія — просто диво! Вона зі мною постійно на зв’язку. Якщо я щось забув зробити або якщо з’явилася нова важлива інформація, вона мені про це одразу нагадує: телефонує і радить, коли краще рекламуватися, що показувати людям, якщо в об’яві щось не так, радить, як виправити помилку.

Наприклад, в тебе пішов високий відгук — і ти сам не знаєш, за рахунок чого, чи це випадково вийшло, чи тому, що оголошення побачили перед якимось святом. А менеджер це все пояснює, допомагає розібратися зі статистикою.

Звісно, починати власне виробництво було неймовірно важко, і до цих пір це нелегка справа. Але я люблю свою роботу, веду її та вкладаюсь туди на всі сто мільйонів відсотків. Свій час і всі зароблені кошти я знов й знов інвестую в улюблену справу, бо тільки так можна розвиватися, йти вперед і масштабуватися. Якби міг повернутися на початок, то порадив би самому собі не боятися й вкладатися у власну справу. І тоді все буде.