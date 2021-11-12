"Укрпошта" покупает банк, Набсовет которого возглавляет Виктор Ющенко, — СМИ

АО "Укрпошта" договорилось о покупке Альпари банка за 260 млн грн. Об этом сообщает Liga.net.

Источники издания заявили, что соглашение о покупке уже согласовано Кабмином и Министерством инфраструктуры. Теперь готовится пакет документов для Национального банка Украины, который также должен дать согласие на покупку.

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Отмечается, что приобретение финансового учреждения должно значительно увеличить доходы "Укрпошты".

Альпари банк был основан в 2012 году. Его наблюдательный совет возглавляет бывший президент Украины Виктор Ющенко. Официальный владелец банка с февраля 2016 года — гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах. Возглавляет финучреждение Игор Францкевич, бывший глава Райффайзенбанка и Индекс-Банка.

Уставный капитал Альпари банка — минимальный из разрешенных, 200 млн. грн. Это самый маленький банк в Украине по активам (244,7 млн грн).

Ранее сообщалось о конфликте между премьер-министром Шмыгалем и главой "Укрпошты" Смелянским.

Напомним, "Укрпошта" заявляла о планах в 2021 году полностью сменить свою IT-инфраструктуру.