Между премьером Шмыгалем и главой "Укрпочты" Смелянским произошел конфликт — СМИ

Между премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой "Укрпочты" Игорем Смелянским произошел конфликт, разрешить который якобы пытался лично бизнесмен Ринат Ахметов. Об этом пишут "Экономические новости".

Причиной конфликта стало решение Смелянского отключить в отделениях "Укрпочты" все сторонние банковские терминалы вразрез с договоренностями с финансовыми учреждениями. Перед этим Смелянский выставил правительству настоящий ультиматум: до 17:00 среды он требовал разрешения вопроса о том, чтобы пенсию не переводили в принудительном порядке на карточку. Таким образом "Укрпочта" пытается оставить себе доходы от доставки пенсий пенсионерам, заблокировав их полный перевод на банковское обслуживание.

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"Кабмин проблему не решил, угрозы вступили в силу. На фото в Facebook Игорь Смелянский поместил кадр из фильма "Крестный отец" с надписью "У нас была договоренность, и вы решили меня кинуть". Коме того, он также заявил, что создает горячую линию и будет собирать данные обиженных на правительство граждан для подачи коллективного иска "против лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины", — написало издание.

Журналисты напомнили, что этому публичному противостоянию предшествовали несколько недель переговоров и решение Минсоцполитики и Пенсионного фонда постепенно переводить пенсии в безналичную форму. "Затем премьер Денис Шмыгаль решил "срезать углы" и сообщил, что переход будет происходить постепенно, что получение денег через банк — право, а не обязанность пенсионеров. Кроме того, он пообещал, что "Укрпочта" и дальше будет оператором доставки пенсии в "труднодоступные места" без банковских отделений и банкоматов. Судя по тому, что Смелянский к вечеру среды окончательно "сорвался с цепи" и начал резкие телодвижения, информация от премьера на места доставляется не слишком быстро", — говорится в материале.

За доставку пенсий "Укрпочте" платит Пенсионный фонд, и речь идет о доставке наличных минимум 3,6 млн людей, поэтому ее упразднение для "Укрпочты" приведет к серьезным финансовым потерям. При этом Смелянский постоянно говорит о повышении тарифа, а также о получении компенсации из государственной казны за предоставление этой "социально важной" функции.

Кроме того, в конце 2020 года Смелянский угрожал Кабмину, что "Укрпошта" перестанет доставлять пенсии, если Кабмин не поднимет тариф на доставку. Более того, Смелянский также угрожал срывом инвестиционной программы ЕБРР и ЕИБ на 100 млн евро, в рамках которой, среди прочего, в дальнейшем были закуплены новые автомобили для передвижных почтовых отделений.