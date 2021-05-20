"Укрпочта" отключает в своих отделениях все банковские терминалы

Госпредприятие "Укрпочта" отключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях, таким образом, теперь в них будут установлены только терминалы "Укрпочты".

Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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"С сегодняшнего дня по моему приказу выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпочты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. Так что кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов", — написал Смелянский.

Глава "Укрпочты" отметил, что 30 апреля на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем было принято решение, что переход пенсионеров на карточки — это "сугубо добровольное дело, и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктах Украины, где нет банков".

"Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управление соцзащиты… начали туда переводить даже людей с инвалидностью. И каждый день мы получаем звонки и сообщения от клиентов, которым Пенсионный фонд отказывает в переходе на обслуживание в "Укрпочту", — рассказал Смелянский.

Смелянский добавил, что "Укрпочта" создает "горячую линию" (044) 354-52-73 и электронный адрес pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых заставляют открывать банковские счета.

"После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины. Все, кого заставляют перейти на обслуживание в банк для получения пенсий и субсидий, могут обратиться по этому телефону или e-mail", — заявил Смелянский.

В "Укрпочте" также сообщили, что на сегодняшний день в отделениях уже установлены 5 тысяч собственных терминалов, а также закуплены 2,5 тысячи новых.

Ранее Смелянский заявил, что "Укрпочта" решила купить небольшой банк и объявила тендер на анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоговых и юридических вопросов для выбора такого банка.

Напомним, "Укрпочта" в I квартале получила убыток в сумме 128 млн грн после прибыли за 2020 год в сумме более 160 млн грн. Смелянский обвинил в этом чиновников, препятствующих повышению тарифов компании на доставку.