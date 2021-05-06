"Укрпочта" в 3 раза увеличила лимит выдачи наличных

"Укрпочта" с 5 мая 2021 года увеличила лимиты на выдачу наличных втрое.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, теперь лимит выдачи наличных с платежной карточки через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тысяч грн за одну операцию. При этом снятие наличных с карточек бесплатное (комиссию за снятие денег может снимать только банк-эмитент).

"Укрпочта" входит в ТОП-7 компаний-эквайеров по количеству POS-терминалов. В отличие от остальных из этого списка, а это банки, POS-терминалы "Укрпочты" размещены в том числе в отделениях в небольших населенных пунктах с численностью от 2000 человек, где нет банкоматов. И терминалы "Укрпочты" — не единственный способ снять наличные с карты", — отметил заместитель генерального директора компании по развитию сети Дмитрий Полищук.

Он добавил, что в планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам.

Указано, что POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения "Укрпочты", а это — 3200 отделений по всей Украине.

В целом сеть POS-терминалов "Укрпочты" насчитывает 5000 единиц.

В компании также отчитались, что за первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты "Укрпочты" воспользовались более 207 тысяч раз на общую сумму 287 млн ​​грн.

Напомним, "Укрпочта" получила в I квартале убыток в сумме 128 млн грн после прибыли за 2020 год в сумме более 160 млн грн.