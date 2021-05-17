"Укрпочта" решила купить банк

"Укрпочта" решила купить небольшой банк и объявила тендер на анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоговых и юридических вопросов для выбора такого банка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Неделю начнем с позитива, тем более, что к нему мы шли долгие четыре года. И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле. Ну, чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то", — написал он.

По словам главы "Укрпочты", госкомпания присматривается к двум-трем вариантам, а сделку он надеется закрыть в течение полугода.

"Понятно, что на все вопросы я сейчас ответить не смогу. Скажу лишь, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11 тысяч), и, конечно, без портфеля проблемных активов. Сейчас есть две-три такие цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих пяти-шести месяцев", — сообщил Смелянский.

Согласно данным на странице тендера в системе Prozorro, он пройдет 21 июля, при этом конечный срок подачи тендерных предложений определен 15 июня. За оценку банка "Укрпочта" готова заплатить 3,5 млн грн.

Отметим, что "Укрпочта" в I квартале получила убыток в сумме 128 млн грн после прибыли за 2020 год в сумме более 160 млн грн. Смелянский обвинил в этом чиновников, препятствующих повышению тарифов компании на доставку.