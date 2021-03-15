За 2020 год "Укрпошта" получила более 9 млрд грн дохода — на 19% больше, чем годом ранее

За 2020 год "Укрпошта" увеличила чистый доход на 19%, получив 9,2 млрд грн выручки и выйдя на прибыль в 184,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отмечают, что за прошлый год почтовый оператор продемонстрировал и увеличение объемов по основным направлениям деятельности. Объемы посылок выросли на 24,7%, мелких пакетов — 16,5%, платежей — 18,9%, переводов — 13,4%. При этом доходы от посылок выросли на 42%, от платежей — на 26%, а от мелких пакетов — на 47%.

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В то же время в компании подчеркивают, что карантинные ограничения привели к дополнительным тратам и негативно повлияли на результат. Так, почти 75 млн грн пришлось потратить на закупку масок и дезинфекторов для сотрудников.

Также на время карантина прекращали работу государственные учреждения и суды, за счет чего уменьшились объемы почтовой корреспонденции.

Самая большая доля затрат "Укрпошты" — выплата зарплаты (70% от общих затрат), в 2020 году эти выплаты составили около 6,5 млрд грн и выросли на 12%, по сравнению с 2019 годом.

Из этой суммы более 80% — это зарплаты почтальонов, операторов и других сотрудников. Средняя зарплата в 2020 году выросла на 16% до 8640 грн.

Также "Укрпошта" в прошлом году на 18,2% увеличила выплату налогов и сборов в бюджет, всего их сумма составила 3 млрд грн.

Напомним, в 2019 году доход компании составил около 7,8 млрд грн. Он вырос на 1,2 млрд грн или же на 17%, по сравнению с 2018 годом.