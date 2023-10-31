"Укрпочта" снижает стоимость доставки посылок в Канаду: какие цены

С 1 ноября тарифы на доставку посылок из Канады в Украину снижаются на 20% и из Украины в Канаду на 10%. Отправлять отправку можно из любого из 6 200 отделений Почты Канады (Canada Post) и по адресу получателя по всей Канаде.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Сегодня сразу 2 хорошие новости, и хотя путь к ним был нелегким, главное результат. Теперь время ожидания завершено и, благодаря нашей международной команде и партнерам по канадской почте, мы открываем для наших клиентов 6200 отделений Почты Канады и снижаем тарифы на доставку посылок с Канады в Украине на 20% и из Украины в Канаду – на 10%", - отметил Смилянский.

По его словам, отправлять отправку можно из любого отделения Canada Post в Украину и в соответствии с Украиной по любому адресу получателя по всей Канаде.

"А если скидка 10% на Канаду кажется недостаточной, мы также продолжаем действие 18% скидки на доставку мелких пакетов Prime до 2 кг и в 2024 году. Такой вид отправлений является самым популярным среди украинцев, ведь весь путь таких мелких пакетов отслеживается онлайн, а доставка осуществляется в приоритетном порядке на адрес получателя", - подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что цена стартует от $7,5 за отправку.

Смелянский отметил, что отправляя посылки "Укрпочтой", учитывается фактический, а не объемный вес отправления.

Посылки из Украины будут отправляться из европейских аэропортов в три крупнейших аэропорта Канады: Торонто, Монреаль и Ванкувер. Таким образом, удалось сократить время доставки по самой Канаде от 1 до 4 дней. Теперь доставка из любого населенного пункта Украины в Канаду составляет от 8 до 16 дней для большинства посылок.

Оформить отправку можно в отделениях "Укрпочты" и онлайн - в личном кабинете и мобильном приложении. При онлайн-оформлении посылок и EMS клиенты получают также welcome-скидку 3%, а для отправки Prime действует автоматическая система лояльности до 13%.

Ранее "Укрпочта" снизила тарифы на доставку в США на 8%.

Также "Укрпочта" подписала меморандумы о партнерстве с Польшей, Германией, Латвией, Литвой и Эстонией, что позволило ввести скидки до 60% на разные способы доставки.