Українці зможуть відправляти посилки за зниженими тарифами до Естонії

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський і голова правління пошти Естонії (Omniva) Март Мегі підписали угоду про співробітництво між компаніями та підтвердили зниження тарифів між країнами.

Про це повідрмив Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що Omniva стала першим поштовим оператором, представники якого відвідали "Укрпошту" в Києві з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За словами Смілянського, партнерство між поштовими операторами двох країн продовжуватиметься та поглиблюватиметься і надалі.

"Протягом багатьох років Укрпошта співпрацює з компанією Omniva, як з одним з наших основних транзитних партнерів. Ми прагнемо разом створювати прискорені рішення для найбільших європейських компаній, що займаються електронною комерцією", - зазначив Смілянський.

Він додав, що підписана угода має одну секретну частину, важливу для українців, про яку пообіцяв розповісти трохи згодом.

Як повідомили в пресслужбі "Укрпошти", з початку цього року пошта Естонії доставила в Україну понад півмільйона посилок. Наразі Omniva пропонує послуги в Україні для клієнтів на трьох континентах.

Omniva та "Укрпошта" також запустили безкоштовні адресні посилки від приватних клієнтів з Естонії в Україну. Загалом, починаючи з березня по грудень 2022 року поштові оператори разом доставили з Естонії 17 600 безкоштовних посилок загальною вагою майже 74 000 кг.

Також клієнти з Естонії можуть відправляти посилки в Україну за пільговою ціною від 6,58 євро. Крім того, на початку 2023 році "Укрпошта" знизила тарифи на доставку в Естонію на 45%. Так, відправлення вагою до 250 г коштуватиме 5,73 доларів США, а посилка 1 кг –від 11 доларів США.

Нагадаємо, з 1 квітня "Укрпошта" зменшує тариф на відправку посилок до Німеччини для фіз- та юросіб на 60%