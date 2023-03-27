"Укрпошта" запускає послугу відправки товарів до 67 країн, адаптовану під інтернет-продажі

"Укрпошта" з 1 квітня запускає нову послугу "Дрібний пакет Prime". Як ідеться у повідомленні держкомпанії, вона розроблена Міжнародною поштовою корпорацією (IPC) саме для формату продажів в інтернеті.

Вартість послуги буде меншою на 8% у порівнянні з "Дрібним пакетом рекомендованим", який є дуже популярним серед українських користувачів поштових послуг (цією послугою користується майже 80% відправників з України).

"Дрібний пакет Prime" передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта без підпису; пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі Prime.

При цьому нова послуга не передбачає компенсації в разі втрати відправлення в країні призначення. Для відправки товарів з гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти можуть й надалі використовувати категорію "Дрібний пакет рекомендований".

Послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та інших країнах. "Дрібний пакет Prime" орієнтується на постійних клієнтів "Укрпошти", які експортують свої товари, продаючи їх в інтернеті.

Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку. На період тестового режиму з 1 квітня по 1 травня оформлення можливе лише в особистому кабінеті.

Також у компанії нагадують, що з січня знизили на 45% тарифи на доставку посилок та дрібних пакетів до Литви, Латвії та Естонії, а також в 4 рази знизили вартість на EMS-відправлення до Польщі. В свою чергу, з 1 квітня також буде знижено в 2,5 рази вартість посилок до Німеччини.