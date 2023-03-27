"Укрпочта" запускает услугу отправки товаров в 67 стран, адаптированную под интернет-продажи

"Укрпочта" с 1 апреля запускает новую услугу "Мелкий пакет Prime". Как говорится в сообщении госкомпании, она разработана Международной почтовой корпорацией (IPC) именно для формата продаж в интернете.

Стоимость услуги будет меньше на 8% по сравнению с "Мелким пакетом рекомендованным", очень популярным среди украинских пользователей почтовых услуг (этой услугой пользуется почти 80% отправителей из Украины).

"Мелкий пакет Prime" предусматривает доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи; приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживание заказа во всех странах сети Prime.

При этом новая услуга не предусматривает компенсацию в случае потери отправления в стране назначения. Для отправки товаров с гарантированной базовой компенсацией в стране назначения клиенты могут и далее использовать категорию "Мелкий пакет рекомендованный".

Услуга будет действовать в 67 странах, включая Канаду, Великобританию, Германию, Австралию, Францию (планово с 1 мая) и другие страны. "Мелкий пакет Prime" ориентируется на постоянных клиентов "Укрпочты", экспортирующих свои товары, продавая их в интернете.

Услугу можно будет оформить в онлайн-сервисах: системе АРІ, личном кабинете и мобильном приложении. На период тестового режима с 1 апреля по 1 мая оформление возможно только в личном кабинете.

Также в компании напоминают, что с января снизили на 45% тарифы на доставку посылок и мелких пакетов в Литву, Латвию и Эстонию, а также в 4 раза снизили стоимость на EMS-отправление в Польшу. В свою очередь, с 1 апреля также будет снижена в 2,5 раза стоимость посылок в Германию.