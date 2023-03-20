"Укрпошта" анонсувала зниження тарифів на відправлення до Німеччини

З 1 квітня "Укрпошта" зменшує тариф на відправку посилок до Німеччини для фіз- та юросіб на 60%, повідомила 20 березня пресслужба компанії.

Тариф національного поштового оператора на найпопулярніші категорії посилок буде складати: вагою до 3 кг – $13,7 (близько 500 грн); вагою 7 кг – $21,6 (близько 750 грн).

В тариф закладена вартість міжнародного перевезення, адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. На посилки до 3 кг (легкі) продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від $5,6 (близько 205 грн).

Адресна доставка посилки з України в Німеччину займає 7-14 днів залежно від місяця доставки. Відправити посилку можна з будь-якого відділення "Укрпошти" з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини. Оформити відправлення можна у поштових відділеннях та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку "Укрпошти". При оформлені відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку – 3%.

Раніше "Укрпошта" знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії. Знижки складають до мінус 45%. За зниженими тарифами можна відправляти як посилки рідним та друзям, так і продавати товари. Крім того, тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" знизили на 75%. Терміни доставки 7-14 днів.