"Укрпочта" анонсировала снижение тарифов на отправку в Германию

С 1 апреля "Укрпочта" уменьшает тариф на отправку посылок в Германию для физ- и юрлиц на 60%, сообщила 20 марта пресс-служба компании.

Тариф национального почтового оператора на самые популярные категории посылок будет составлять: весом до 3 кг – $ 13,7 (около 500 грн); весом 7 кг – $ 21,6 (около 750 грн).

В тариф заложена стоимость международной перевозки, адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только на фактический вес без учета объемного веса. На посылки до 3 кг (легкие) продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от $5,6 (около 205 грн).

Адресная доставка посылки из Украины в Германию занимает 7-14 дней в зависимости от месяца доставки. Отправить посылку можно из любого отделения "Укрпочты" с доставкой в любой населенный пункт Германии. Оформить отправку можно в почтовых отделениях и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения "Укрпочты". При оформлении отправки онлайн каждый клиент дополнительно получает скидку – 3%.

Ранее "Укрпочта" снизила тарифы на доставку в Литву, Латвию, Эстонию. Скидки составляют до минус 45%. По сниженным тарифам можно отправлять как посылки родным и друзьям, так и продавать товары. Кроме того, тарифы на отправку посылок в Польшу из-за EMS-сервиса "Укрпочты" снизили на 75%. Сроки доставки 7-14 дней.