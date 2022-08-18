"Укрпочта" и Poczta Polska упрощают пересылку между странами

"Укрпочта" и Почта Польши (Poczta Polska) подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений между двумя странами.

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Об этом сообщает "Укрпочта".

Меморандум предусматривает, что до 15 сентября стороны подготовят и подпишут договор о взаимном понижении тарифов на пересылку посылок.

Кроме того, посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Poczta Polska и "Укрпочты".

Также стороны договорились проработать процессы обработки посылок так, чтобы сроки доставки были в разы быстрее.

"Poczta Polska активно поддерживает своих украинских коллег с начала российской агрессии против Украины. Текущая геополитическая ситуация создает новые рамки для сотрудничества, которое мы хотим углубить и лучше координировать. От этого выиграют оба национальных почтовых оператора, а также наши клиенты, живущие с обеих сторон границы", - прокомментировал Томаш Здзикот, президент Poczta Polska.

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, этим меморандумом Украина четко декларирует свое намерение углублять интеграцию с европейскими странами в сфере предоставления почтовых услуг, чтобы украинцы могли так же легко и быстро отправлять отправки за границу, как они это делают в пределах Украины.

"Потому что мы понимаем, что многие наши клиенты имеют родных, в частности в Польше, с которыми поддерживают связь. Кроме того, для многих наших клиентов экспортные продажи на международных площадках являются единственным источником дохода для их семей. Поэтому "Укрпочта" направляет все усилия на рост эффективности экспортных отправлений и на облегчение логистики, чего, безусловно, удастся достичь благодаря более тесному сотрудничеству с Poczta Polska", - отметил Смилянский.

Следующим шагом планируется внедрение специальных логистических продуктов. Это станет продолжением предварительных инициатив, которые Польша ввела в рамках поддержки Украины. Так, из почтовых отделений Poczta Polska, принимающих отправку EMS, можно было бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг.

Также с марта по июнь Poczta Polska не взимала оплату за денежные переводы в Украину, а также сборы за таможенное оформление гуманитарных посылок в Украину.

Напомним, украинская логистическая компания "Новая Почта" планирует создать собственные филиалы в европейских странах для работы на их внутреннем рынке и планирует заработать в Польше до конца 2022 года.