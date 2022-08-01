С 1 августа "Укрпочта" будет работать только на подконтрольной Украине территории

Работать на временно оккупированных территориях больше нет возможности из-за опасности ограбления отделений российскими военными и угрозы жизни работников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Смелянский пообещал, что "Укрпочта" обязательно вернется - в Херсон, Луганскую область, Крым и каждый населенный пункт, который сейчас находится во временной оккупации.

"Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянке, который получил значительные повреждения от "осободителей". Теперь новое, красивое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее. Я обещал команде приехать на открытие следующего и обязательно это сделаю. Сделаю это и в Херсоне, и на Луганщине, и в Запорожской области и, конечно, в Донецкой, Харьковской, а впоследствии и в Крыму. Ибо, как директор Крымской, Луганской и Херсонской дирекций (отныне), отвечаю за развитие сети отделений. А после "крепких руководителей", которых Россия присылает из Хабаровска и других "убитых" регионов, работы, как я вижу, будет много", - написал он.

Напомним, что 28 июля "Укрпочта" запускает в продажу новую марку "Добрый вечер, мы из Украины!".