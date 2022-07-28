28 июля "Укрпочта" запускает в продажу новую марку "Добрый вечер, мы из Украины!": где купить

Сегодня, 28 июля, начинается продажа почтовых марок "Добрый вечер, мы из Украины!". Она будет доступна почти во всех почтовых отделениях страны, а также в магазинах "Укрпочты" на Amazon и eBay.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Запускаем марку "Добрый вечер, мы с Украины!" (+ конверты и открытки). Немного улучшили дизайн, за который проголосовало более 300 000 украинцев, и теперь он суперсовременный. Понятно, что будет наш фирменный мерч (и даже открывалка для бутылок) ", – отметил Смилянский.

Утром марка будет доступна почти во всех почтовых отделениях страны. Также марки можно будет приобрести онлайн в магазинах "Укрпочты" на Amazon и eBay.

Кроме того, действуют лимиты на количество марок, продаваемых в одни руки: 2 листа марок каждого номинала (2+2), конверты первого дня – 2, конверты – 10, листовки – 10.

Также Смилянский отметил, что каждая украинская марка, это как "хорошая оплеуха российским недоамбициям".

Напомним, 15 июня украинцы выбрали дизайн новой марки "Добрый вечер, мы из Украины!". На всех площадках, где проводили опрос, больше всего голосов набрал эскиз за работу с трактором, тянущим российский танк.