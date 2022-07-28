28 липня "Укрпошта" запускає у продаж нову марку "Доброго вечора, ми з України!": де придбати

Сьогодні, 28 липня, розпочинається продаж поштових марок "Доброго вечора, ми з України!". Вона буде доступна майже у всіх поштових відділеннях країни, а також у магазинах "Укрпошти" на Amazon та еBay.

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Запускаємо марку "Доброго вечора, ми з України!" (+ конверти та листівки). Трохи покращили дизайн, за який проголосувало понад 300 000 українців, і тепер він суперсучасний. Зрозуміло, що буде наш фірмовий мерч (і навіть відкривачка для пляшок)", – зазначив Смілянський.

Зранку марка буде доступна майже у всіх поштових відділеннях країни. Також марки можна буде придбати онлайн у магазинах "Укрпошти", на Amazon та еBay.

Крім того, діють ліміти на кількість марок, що продаються в одні руки: 2 листи марок кожного номіналу (2+2), конверти першого дня – 2, конверти – 10, листівки – 10.

Також Смілянський зазначив, що кожна українська марка, це як "добрий ляпас російським недоамбіціям".

Нагадаємо, 15 червня українці обрали дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!". На всіх майданчиках, де проводили опитування, найбільше голосів набрав ескіз за роботу із трактором, який тягне російський танк.