"Укрпошта" відкрила свій магазин на Amazon, де можна буде купити марки

"Укрпошта" стала першою поштовою компанією у світі, яка відкрила свій магазин на майданчику Amazon. Національний поштовий оператор уже виставив на продаж свої мерчі, марки та інші товари.

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Про це 28 червня у Facebook повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Поки Amazon не йде до нас, ми вирішили піти в Amazon. Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти у всьому світі, особливо в США, зможуть долучитися до української мрії", - прокоментував Смілянський.

Глава держкомпанії вірить, що в майбутньому більше українських компаній почнуть продавати свої товари через Amazon, а "Укрпошта" у свою чергу їх доставлятиме, зокрема до США.

Зазначимо, що "Укрпошта" продає через Amazon марку "Russian warship… DONE!", хоча в Україні останній продаж марки "Російський військовий корабель... ВСІ!" пройшов ще 10 червня.

Нагадаємо, "Укрпошта" відновлює доставку з AliExpress з 15 червня. Послуга буде доступна для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.