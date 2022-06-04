Останній продаж марки "Російський військовий корабель... ВСЬО!" пройде 10 червня

Останні продажі марки "Російський військовий корабель... ВСЬО!" від "Укрпошти" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Наступного тижня закінчуємо продажі марки "Російський військовий корабель... ВСЬО!". З учора відновили продажі в нашому магазині на eBay, і тепер усі друзі за кордоном зможуть спокійно придбати собі марки", - зазначив Ігор Смілянський.

Він повідомив, що останні продажі марки "Російський військовий корабель... ВСЬО!" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів.

"Село - це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить усім - швидше за все, ні, але робимо те, що можливо. Усі деталі розповімо 9 червня", - заявив гендиректор "Укрпошти".

За його словами, вже десятки тисяч онлайн замовлень відправлені, а повністю закінчити відправки планують наступного четверга.

"Сьогодні частині клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom, прийшла ануляція замовлення та були повернені кошти. Не треба турбуватися – Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть оновлені, а після відправлені", - наголосив Смілянський.

Крім того, він повідомив, що закінчився прийом робіт на марку "Добрий Вечір". Загалом надійшло понад 1000 ескізів. "Укрпошта" планує обрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.

Зазначимо, на прохання українців національний поштовий оператор створив список усіх відділень "Укрпошти", де можна купити марку "Російський військовий корабель… Усі". Там же вказали кількість марок, що залишилися в кожному відділенні.