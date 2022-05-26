"Укрпочта" опубликовала список отделений с количеством марок "Русский военный корабль" в каждом из них

По просьбам украинцев национальный почтовый оператор создал список всех отделений "Укрпочты", где можно купить марку "Русский военный корабль… Все". Там же указали количество оставшихся марок в каждом отделении.

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Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Facebook.

В 1500 отделениях еще можно купить 600 тысяч марок "Русский военный корабль… Все".

"Отдельно хочу обратиться к киевлянам. В списке на завтра записано 2289 человек. Чтобы я не говорил, завтра придут утром люди и будут писать списки. Поэтому начинайте с номера 1, но он будет проходить после того, как пройдут первые 2000. Марок хватит всем. Лимит тот же", — добавил Смелянский.

Он также уточнил, что продажи на площадке eBay скоро возобновятся. Сейчас "Укрпочта" работает с командой компании.

Отметим, что за сутки "Укрпочта" продала на маркетплейсе 1494 блоков с марками "Русский военный корабль… Все!".

Напомним, 25 мая "Укрпочта" стала первой почтой мира, которая открыла свой собственный магазин на мировой площадке eBay.