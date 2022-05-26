"Укрпошта" опублікувала список відділень із кількістю марок "Російський військовий корабель" у кожному з них

На прохання українців національний поштовий оператор створив список усіх відділень "Укрпошти", де можна купити марку "Російський військовий корабель… Все". Там же вказали кількість марок, що залишилися в кожному відділенні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Facebook.

У 1500 відділеннях ще можна купити 600 тисяч марок "Російський військовий корабель… Все".

"Особливо хочу звернутися до киян. У списку на завтра записано 2289 людей. Щоб я не говорив, завтра прийдуть вранці люди і будуть писати списки. Тому починайте з номера 1, але він буде проходить після того, як пройдуть перші 2000. Марок вистачить всім. Ліміт той самий. ", - додав Смілянський.

Він також уточнив, що продажі на майданчику eBay незабаром відновляться. Наразі "Укрпошта" працює з командою компанії.

Зазначимо, що за добу "Укрпошта" продала на маркетплейсі 1494 блоки з марками "Російський військовий корабель… Все!".

Нагадаємо, 25 травня "Укрпошта" стала першою поштою світу, яка відкрила свій власний магазин на світовому майданчику eBay.