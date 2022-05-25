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Купити військову марку тепер можна на eBay: "Укрпошта" відкрила магазин на світовому майданчику
"Укрпошта" стає першою поштою світу, яка відкриває свій власний магазин на світовому майданчику eBay, та ще й робить це під час війни.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
""Укрпошта" стає ПЕРШОЮ ПОШТОЮ світу, що відкриває свій власний магазин на світовому майданчику eBay. І це під час війни. Магазин з'являється на майданчику, де присутні більше 147 млн активних покупців у 190 країнах. Дякуємо команді Ebay, які створили для нас максимально сприятливі умови та швидко приймали всі рішення", - наголосив Смілянський.
Тепер шанувальники "Укрпошти" за кордоном зможуть спокійно замовити собі і марки, і футболки та інші товари з українською символікою, а також водночас допомогти Україні, бо $5 з кожного замовлення надсилатиметься до благодійного фонду "Укрпошти" та KSE Foundation.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Список товарів постійно розширюватиметься. Звичайно, ціни на зовнішніх майданчиках будуть відрізнятися. Так набір блок марок F+листівка+конверт коштуватимуть $49.95, при цьому ціна включає міжнародну доставку, а також благодійний компонент", - зазначив Смілянський.
Він підкреслив, що сьогодні ще на один майданчик української марки стає більше, а це означає, що наша оборона стає міцнішою, а опції для клієнтів зручніші.
"Найкрутіші аукціони на Ebay з унікальними лотами від "Укрпошти" вже скоро. Перші пару днів майданчик працюватиме в пілотному режимі, так що можуть бути невеликі "баги", які швидко виправлятимуться", - зазначив Смілянський.
Зазначимо, "Укрпошта" за 23 травня реалізувало близько 800 тисяч марок "Російський військовий корабель... ВСЬО", а також конверти, футболки та листівки.