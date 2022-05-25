Купить военную марку теперь можно на eBay: "Укрпочта" открыла магазин на мировой площадке

"Укрпочта" становится первой почтой мира, которая открывает свой собственный магазин на мировой площадке eBay, да еще делает это во время войны.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

""Укрпочта" становится ПЕРВОЙ ПОЧТОЙ мира, открывающей свой собственный магазин на мировой площадке eBay. И это во время войны. Магазин появляется на площадке, где присутствует более 147 млн ​​активных покупателей в 190 странах. Спасибо команде Ebay, которые создали для нас максимально благоприятные условия и быстро принимали все решения", - подчеркнул Смелянский.

Теперь поклонники "Укрпочты" за границей смогут спокойно заказать себе и марки, и футболки и другие товары с украинской символикой, а также одновременно помочь Украине, потому что $5 из каждого заказа будет направляться в благотворительный фонд "Укрпочты" и KSE Foundation.

"Список товаров будет постоянно расширяться. Конечно, цены на внешних площадках будут отличаться. Так набор блок марок F+открытка+конверт будут стоить $49.95, при этом цена включает в себя международную доставку, а также благотворительный компонент", - отметил Смелянский.

Он подчеркнул что, сегодня еще на одну площадку украинской марки становится больше, а это значит, что наша оборона становится крепче, а опции для клиентов удобнее.

"Самые крутые аукционы на Ebay с уникальными лотами от "Укрпочты" уже скоро. Первые пару дней площадка будет работать в пилотном режиме, так что могут быть небольшие "баги", которые будут быстро исправляться", - отметил Смелянский.

Отметим, "Укрпочта" за 23 мая реализовало около 800 тысяч марок "Российский военный корабль... ВСЕ", не считая конверты, футболки и открытки.