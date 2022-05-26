"Укрпошта" за добу продала майже 1500 марок "Російський військовий корабель… ВСЬО!"

За добу державне підприємство "Укрпошта" продала на маркетплейсі eBay 1494 блоки з марками "Російський військовий корабель… все!".

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Про це свідчить інформація інтернет-магазину. В даний час на лоті стоїть статус "закінчилося".

Зазначимо, що блок із трьома марками коштує $49,95. Ця ціна включає вартість доставки і $5 внеску до благодійного фонду KSE Foundation. Також до лоту входять листівка та конверт "Укрпошти".

Нагадаємо, 25 травня "Укрпошта" стала першою поштою світу, яка відкрила свій власний магазин на світовому майданчику eBay.

"Укрпошта" стає першою поштою світу, яка відкриває свій власний магазин на світовому майданчику eBay. І це під час війни. Магазин з'являється на майданчику, де присутні більше 147 млн активних покупців у 190 країнах. Дякуємо команді Ebay, які створили для нас максимально сприятливі умови та швидко приймали всі рішення", - наголосив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що сьогодні ще на один майданчик української марки стає більше, а це означає, що наша оборона стає міцнішою, а опції для клієнтів зручніші.