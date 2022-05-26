"Укрпочта" за сутки продала почти 1500 марок "Русский военный корабль… ВСЕ!"

За сутки государственное предприятие "Укрпочта" продала на маркетплейсе eBay 1494 блоков с марками "Русский военный корабль… все!".

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Об этом свидетельствует информация интернет-магазина. В настоящее время на лоте стоит статус "закончилось".

Отметим, что блок с тремя марками стоит $49,95. Эта цена включала в себя стоимость доставки и $5 взноса в благотворительный фонд KSE Foundation. Также в лот входят открытка и конверт "Укрпочты".

Напомним, 25 мая "Укрпочта" стала первой почтой мира, которая открыла свой собственный магазин на мировой площадке eBay.

"Укрпочта" становится первой почтой мира, открывающей свой собственный магазин на мировой площадке eBay. И это во время войны. Магазин появляется на площадке, где присутствует более 147 млн активных покупателей в 190 странах. Спасибо команде Ebay, которые создали для нас максимально благоприятные условия и быстро принимали все решения", - подчеркнул генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Он подчеркнул что, сегодня еще на одну площадку украинской марки становится больше, а это значит, что наша оборона становится крепче, а опции для клиентов удобнее.