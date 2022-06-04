Последняя продажа марки "Русский военный корабль ... ВСЕ!" пройдет 10 июня

Последние продажи марки "Русский военный корабль ... ВСЕ!" от "Укрпочты" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"На следующей неделе заканчиваем продажи марки "Русский военный корабль ... ВСЕ!". Со вчера возобновили продажи в нашем магазине на eBay, и теперь все друзья за рубежом смогут спокойно приобрести себе марки", - отметил Игорь Смелянский.

Он сообщил, что последние продажи марки "Русский военный корабль ... ВСЕ!" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров.

"Село – это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем – скорее всего, нет, но делаем то, что возможно. Все детали расскажем 9 июня", - заявил гендиректор "Укрпочты".

По его словам, уже десятки тысяч онлайн заказов отправлены, а полностью закончить отправки планируют к следующему четвергу.

"Сегодня части клиентов, которые заказывали марки на площадке Prom пришла аннуляция заказа и были возвращены средства. Не надо беспокоиться – Ваши марки на месте. В течение дня заказы будут обновлены, а после отправлены", - подчеркнул Смелянский.

Кроме того, он сообщил, что закончился прием работ на марку "Добрий Вечір". В целом поступило более 1000 эскизов. "Укрпочта" планирует выбрать из них 5-10 вариантов и открыть голосование за победителя на следующей неделе.

Отметим, по просьбам украинцев национальный почтовый оператор создал список всех отделений "Укрпочты", где можно купить марку "Русский военный корабль… Все". Там же указали количество оставшихся марок в каждом отделении.