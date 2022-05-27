"Укрпочта" объявила конкурс дизайна марки "Добрый вечер, мы из Украины!"

"Укрпочта" объявила конкурс среди иллюстраторов, художников и дизайнеров по созданию эскиза для новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".

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Как говорится в сообщении госкомпании, сбор работ продлится с 27 мая по 3 июня включительно. Лучшие работы будут опубликованы на страницах "Укрпочты" в соцсетях для последующего голосования и выбора эскиза, который лучше всего будет иллюстрировать тему марки.

В компании отмечают, что конкурсная работа должна соответствовать заданной теме и не должна "нарушать морально-нравственные нормы", а использование в эскизах фотоматериалов и тематических изображений не должно нарушать авторские права третьих лиц.

Отправляя на конкурс свои работы, участник должен понимать, что в случае победы он подпишет с "Укрпочтой" авторский договор на передачу исключительных имущественных авторских прав на произведение.

Подавать следует рисунок или графический макет с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi. От одного участника принимается не больше пяти работ. Подать свою работу можно здесь: bit.ly/dobroho-vechora

"В предыдущем конкурсе на эскиз для почтовой марки мы получили свыше 500 работ. Среди них оказалась иллюстрация Бориса Гроха, которая сразу стала известной во всем мире. Уверены, что следующая почтовая марка будет иметь не меньший успех. Поэтому ждем вашего творчества", - отметили в "Укрпочте".

Напомним, что именно вариант "Добрый вечер, мы из Украины" стал победителем онлайн-голосования украинцев при избрании новой темы марки, посвященной войне с Россией.

Источник фото: ru.depositphotos.com