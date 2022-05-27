"Укрпошта" оголосила конкурс дизайну марки "Доброго вечора, ми з України!"

"Укрпошта" оголосила конкурс серед ілюстраторів, художників та дизайнерів щодо створення ескізу для нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, збір робіт триватиме з 27 травня по 3 червня включно. Кращі роботи будут опубліковані на сторінках "Укрпошти" у соцмережах для подальшого голосування та обрання ескізу, який найкраще ілюструватиме тему марки.

В компанії зазначають, що конкурсна робота має відповідати заданій темі та не має "порушувати морально-етичні норми", а використання в ескізах фотоматеріалів та тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх осіб.

Надсилаючи на конкурс свої роботи, учасник має розуміти, що в разі перемоги він підпише з "Укрпоштою" авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.

Подавати треба малюнок або графічний макет з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi. Від одного учасника приймається не більше п'яти робіт. Подати свою роботу можна тут: bit.ly/dobroho-vechora

"У попередньому конкурсі на ескіз для поштової марки ми отримали понад 500 робіт. Серед них опинилася ілюстрація Бориса Гроха, яка одразу стала відомою у всьому світі. Упевнені, що наступна поштова марка матиме не менший успіх. Тож чекаємо на вашу творчість", - зазначили в "Укрпошті".

Нагадаємо, що саме варіант "Доброго вечора, ми з України" став переможцем онлайн-голосування українців при обранні нової теми марки, присвяченої війні з Росією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com