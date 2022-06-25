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"Укрпошта" назвала дату випуску марки, присвяченої літаку "Мрія"

"Укрпошта" назвала дату випуску марки, присвяченої літаку "Мрія"
Фото: Укрпошта

"Укрпошта" випустить марку, присвячену знищеному під час російського вторгнення в Київську область літаку "Мрія" вже 28 червня. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Знаємо, що ви чекали. Нова марка з українською мрією вийде вже 28 червня. А до неї — конверт та листівка. Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий", - сказано у ньому.

Ілюстрацію, використану для нової марки, намалювала для конкурсу "Що для мене Україна?", який пройшов ще у минулому році, 11-річна школярка Софія Кравчук із Любомля Волинської області.

"Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", - додали в "Укрпошті".

Нагадаємо, що найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" був знищений на території аеродрому "Антонов" у селищі Гостомель під Києвом ще на початку російського військового вторгнення в Україну - 27 лютого.

Зазначимо, що держпідприємство "Антонов" оцінює вартість повної реконструкції, а фактично будівництво нового аеродрому в Гостомелі після бойових дій, у суму щонайменше 500 мільйонів доларів, що не включає кошти на будівництво нових літаків замість знищених та відновлення пошкоджених.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов