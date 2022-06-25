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"Укрпочта" назвала дату выпуска марки, посвященной самолету "Мрия"

"Укрпочта" назвала дату выпуска марки, посвященной самолету "Мрия"
Фото: Укрпочта

"Укрпочта" выпустит марку, посвященную уничтоженному в ходе российского вторжения в Киевскую область самолету "Мрия" уже 28 июня. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Знаем, что вы ждали. Новая марка с украинской мечтой выйдет уже 28 июня. А к ней конверт и открытка. Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несокрушимость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и малыш", - говорится в нем.

Иллюстрацию, использованную для новой марки, нарисовала для прошедшего еще в прошлом году конкурса "Что для меня Украина?" 11-летняя школьница София Кравчук из Любомля Волынской области.

"Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", - добавили в "Укрпочте".

Напомним, что самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен на территории аэродрома "Антонов" в поселке Гостомель под Киевом еще в начале российского военного вторжения в Украину – 27 февраля.

Отметим, что госпредприятие "Антонов" оценивает стоимость полной реконструкции, а фактически строительство нового аэродрома в Гостомеле после боевых действий в сумму не менее 500 миллионов долларов, что не включает средства на строительство новых самолетов вместо уничтоженных и восстановление поврежденных.

Автор:
Тимофей Беспятов