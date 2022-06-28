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Категория
Бизнес
Дата публикации

"Укрпочта" открыла свой магазин на Amazon, где можно будет купить марки

"Укрпочта" открыла свой магазин на Amazon, где можно будет купить марки

"Укрпочта" стала первой почтовой компанией в мире, открывшей свой магазин на площадке Amazon. Национальный почтовый оператор уже выставил на продажу свои мерчи, марки и другие товары.

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Об этом 28 июня в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon. Мы долго к этому шли, и теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте", — прокомментировал Смелянский.

Глава госкомпании верит, что в будущем больше украинских компаний начнут продавать свои товары через Amazon, а "Укрпочта" в свою очередь будет их доставлять, в том числе в США.

Отметим, что "Укрпочта" продает через  Amazon марку "Russian warship… DONE!", хотя в Украине последняя продажа марки "Русский военный корабль ... ВСЕ!" прошла еще 10 июня.

Напомним, "Укрпочта" возобновляет доставку с AliExpress с 15 июня. Услуга будет доступна для Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

Автор:
Вита Молодан