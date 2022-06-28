"Укрпочта" открыла свой магазин на Amazon, где можно будет купить марки

"Укрпочта" стала первой почтовой компанией в мире, открывшей свой магазин на площадке Amazon. Национальный почтовый оператор уже выставил на продажу свои мерчи, марки и другие товары.

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Об этом 28 июня в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon. Мы долго к этому шли, и теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте", — прокомментировал Смелянский.

Глава госкомпании верит, что в будущем больше украинских компаний начнут продавать свои товары через Amazon, а "Укрпочта" в свою очередь будет их доставлять, в том числе в США.

Отметим, что "Укрпочта" продает через Amazon марку "Russian warship… DONE!", хотя в Украине последняя продажа марки "Русский военный корабль ... ВСЕ!" прошла еще 10 июня.

Напомним, "Укрпочта" возобновляет доставку с AliExpress с 15 июня. Услуга будет доступна для Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.