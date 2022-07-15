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В Канаде выпустили марку в поддержку Украины
Почта Канады создала специальную марку, средства от продаж которой будут направлены на помощь украинцам.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты"
"Почта Канады выпустила благотворительную марку в поддержку Украины. Каждый, кто приобретет ее, автоматически пожертвует средства для украинцев”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1$ с каждого проданного листа будет направлен в Canada-Ukraine Foundation.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эта организация активно помогает Украине с первых дней полномасштабной войны.
Лист состоит из 10 марок, на которых изображен подсолнух.
Отметим, "Почта Литвы" выпустила марку, посвященную получению ударного беспилотника Bayraktar TB2, средства на покупку которого для дальнейшей передачи Украине собрали ранее литовские граждане по инициативе телеведущего Андрюса Тапинаса.
Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Отметим, что госпредприятию уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки более 1 миллиона долларов.