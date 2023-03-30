Украинцы смогут отправлять посылки по сниженным тарифам в Эстонию

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский и председатель правления почты Эстонии (Omniva) Март Меги подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями и подтвердили снижение тарифов между странами.

Об этом сообщил Игорь Смилянский.

Он подчеркнул, что Omniva стала первым почтовым оператором, представители которого посетили "Укрпочту" в Киеве с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

По словам Смелянского, партнерство между почтовыми операторами двух стран будет продолжаться и углубляться и дальше.

"В течение многих лет "Укрпочта" сотрудничает с компанией Omniva как с одним из наших основных транзитных партнеров. Мы стремимся вместе создавать ускоренные решения для крупнейших европейских компаний, занимающихся электронной коммерцией", - отметил Смелянский.

Он добавил, что подписанное соглашение имеет одну секретную часть, важную для украинцев, о которой пообещал рассказать чуть позже.

Как сообщили в пресс-службе "Укрпочты", с начала этого года почта Эстонии доставила в Украину более полумиллиона посылок. Omniva предлагает услуги в Украине для клиентов на трех континентах.

Omniva и "Укрпочта" запустили бесплатные адресные посылки от частных клиентов из Эстонии в Украину. В общей сложности, начиная с марта по декабрь 2022 года почтовые операторы вместе доставили из Эстонии 17 600 бесплатных посылок общим весом почти 74 000 кг.

Также клиенты из Эстонии могут отправлять посылки в Украину по льготной цене от 6,58 евро. Кроме того, в начале 2023 г. "Укрпочта" снизила тарифы на доставку в Эстонию на 45%. Так, отправка весом до 250 г будет стоить 5,73 долларов США, а посылка 1 кг – от 11 долларов США.

Напомним, с 1 апреля "Укрпочта" уменьшает тариф на отправку посылок в Германию для физ- и юрлиц на 60%.