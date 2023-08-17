"Укрпочта" ввела бесплатные пакеты для отправлений до 500 граммов

В отделениях "Укрпочты" ввели возможность бесплатной упаковки для клиентов, отправляющих посылки весом до 500 граммов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Там объясняют, что сделано это для того, чтобы была возможность качественно, без лишних сгибов, наклеивать адресный ярлык на посылки, которые меньше размера наклейки (менее 10×10 см), и чтобы клиенты избежали непредвиденных расходов на упаковку.

"Соответственно, в отделениях появился полиэтиленовый "дерзкий пакет". Его размер — 22×30 см. Все, кто уже держал его в руках, знают, что "дерзкий пакет" не знает себе цену, а потому не продается", - указывают в "Укрпочте".

На нем компания иронично указала ключевые преимущества своей доставки, которые сформулировала следующим образом: "моя доставка стоит по-человечески"; "наведываюсь куда угодно, потому что трансфер "Укрпочтой" - куда угодно"; "меня может и занести куда-то, так что создавайте и отслеживайте меня онлайн: на сайте и в мобильном приложении".

Если малые отправления непременно упаковываются "Укрпочтой" дополнительно, то любые другие вес которых не превышает 500 г, а размеры отвечают требованиям - только по желанию клиентов.

"Инициируя бесплатную упаковку, "Укрпочта" позаботилась о том, чтобы клиентам было как можно удобнее отправлять посылки. В то же время удалось стандартизировать малые отправления до 500 г, чтобы те считывались на автоматизированной сортировочной линии. Мы реагируем на требования времени и, возможно, в будущем реализуем бесплатную упаковку и для посылок от 500 г", - прокомментировала заместитель гендиректора компании по развитию бизнеса Елена Степина.

В "Укрпочте" говорят, что "неустанно улучшают операционные процессы", непосредственно влияющие на качество сервиса, и бесплатная упаковка отправлений до 500 г является логичным шагом в этом направлении.

"Собственно, как и запуск автоматизированных сортировочных линий, ускоряющий обработку мелких посылок в 8 раз. И стандартизация графиков работы отделений. И диджитализация, например возможность оставлять заявки на переадресацию отправлений или их поиск на сайте и отправлять любые свои запросы на электронный адрес [email protected]", - добавляют в компании.

Напомним также, что с июля "Укрпочта" повысила тарифы на свои услуги "Стандарт", "Экспресс" и "Документы" в пределах Украины, хотя в то же время стоимость международных отправлений осталась неизменной.