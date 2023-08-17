"Укрпошта" запровадила безкоштовні пакети для відправлень до 500 грамів

У відділеннях "Укрпошти" запровадили можливість безкоштовного пакування для клієнтів, які відправляють посилки вагою до 500 грамів. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

Там пояснюють, що це зроблено для того, аби була можливість якісно, без зайвих згинів, наліплювати адресний ярлик на посилки, що менші, ніж розмір наліпки (менше 10×10 см), а клієнти уникнули неочікуваних витрат на пакунки.

"Відтак у відділеннях з’явився поліетиленовий "зухвалий пакет". Його розмір — 22×30 см. Всі, хто вже тримав його у руках, знають, що "зухвалий пакет" не знає собі ціну, а відтак не продається", - вказують в "Укрпошти".

На ньому компанія комічно зазначила ключові переваги своєї доставки, які сформулювала наступним чином: "моя доставка коштує по-людськи"; "навідуюсь куди хоч, бо трансфер "Укрпоштою" — хоч куди"; "можу й завіятися, тож створюйте і пильнуйте мене онлайн: на сайті й у мобільному застосунку".

Якщо замалі відправлення неодмінно упаковуються "Укрпоштою" додатково, то будь-які інші, вага яких не перевищує 500 г, а розміри відповідають вимогам, - лише за бажанням клієнтів.

"Ініціюючи безкоштовне паковання, Укрпошта подбала про те, щоб клієнтам було якомога зручніше відправляти посилки. Водночас вдалося стандартизувати замалі відправлення до 500 г, аби ті зчитувалися на автоматизованій сортувальній лінії. Ми реагуємо на вимоги часу і, можливо, в майбутньому реалізуємо безкоштовне паковання й для посилок від 500 г", — прокоментувала заступниця гендиректора компанії з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

В "Укрпошті" кажуть, що "невпинно поліпшують операційні процеси", що безпосередньо впливають на якість сервісу, і безкоштовне упакування відправлень до 500 г є логічним кроком у цьому напрямку.

"Власне, як і запуск автоматизованих сортувальних ліній, що пришвидшує оброблення дрібних посилок у 8 разів. І стандартизація графіків роботи відділень. І диджиталізація, як-от можливість залишати заявки на переадресацію відправлень чи їх пошук на сайті та надсилати будь-які свої запити на електронну адресу [email protected]", - додають в компанії.

Нагадаємо також, що з липня "Укрпошта" підвищила тарифи на свої послуги "Стандарт", "Експрес" та "Документи" в межах України, хоча водночас вартість міжнародних відправлень залишилася незмінною.