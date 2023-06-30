Уже з 1 липня: "Укрпошта" підвищує тарифи на свої послуги

Компанія "Укрпошта" з 1 липня підвищить тарифи на свої послуги "Стандарт", "Експрес" та “Документи”. Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Перегляд тарифів пояснюють передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак в "Укрпошті" запевняють, що навіть тепер послуги компанії коштуватимуть дешевше, ніж у конкурентів.

Зазначається, що вартість послуги "Укрпошта Стандарт" в межах України зросте в середньому на 14%, а в межах області – на 13%.

"Відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів", – вказали в "Укрпошті".

Крім того, за новими тарифами з 1 липня доставлятимуться відправлення "Укрпошта Експрес". Вартість пересилання в межах області зросте в на середньому 14%, а в межах України – на 16%.

"Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн", – пояснили в компанії.

Також передбачено, що на 14% зросте вартість послуги "Документи".

Водночас вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Нагадаємо, з 1 липня "Укрпошта" також стандартизує режими роботи своїх відділень. У компанії обіцяли, що вони працюватимуть "максимально можливий час" та у вихідні дні. Детальніше про зміни читайте тут.