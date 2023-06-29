"Укрпошта" змінює графіки роботи відділень по всій країні

З 1 липня національний поштовий оператор "Укрпошта" стандартизує режими роботи своїх відділень. Компанія обіцяє, що відтепер вони працюватимуть "максимально можливий час" та у вихідні дні.

Про це 29 червня повідомила пресслужба "Укрпошти".

Відділенні, розташовані у ТЦ та на території ринків, працюватимуть згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Графік роботи сільських відділень " Укрпошти" переглянуть

В селах стаціонарні відділення також працюватимуть за стандартизованими графіками. Це означає, що якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, то тепер будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.

В компанії рекомендують клієнтам перед відвідуванням поштового відділення перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку "Укрпошти", в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

"Варто наголосити, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів", — додали в "Укрпошті".

В компанії наголошуються, що впроваджені зміни є частиною "стратегічного плану розвитку Укрпошти та поліпшення процесів". Раніше Укрпошта вже повідомляла про впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній.