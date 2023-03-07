"Укрпошта" запустила пілотний проєкт "листоноші на електробайках"

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запустив проєкт "листоноші на електробайках", який працюватиме в тестовому режимі. Основна ідея в тому, що листоношам видадуть сучасні електробайки.

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Про це 7 березня в своєму Telegram-каналі повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

До пілоту залучили різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), також застосовують GPS-відстеженням. Листоноші отримають портативні комп’ютери та POS термінали, а також USB-зарядку.

"На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова", — коментує Смілянський.

Він зауважив, що на електробайки прикріпили контейнери — місце для посилок, цукерок, газет тощо. Смілянський зауважив, що транспортні засоби закупили у вітчизняного виробника, але не уточнює у кого саме.

"Випереджаючи дописи "краще б Ви …", от саме для цього проєкт і запускається: щоб і ефективність роботи підвищити, і зарплати працівникам + це все не за рахунок тарифів чи бюджету", - додав він.

Нагадаємо, раніше “Укрпошта” запровадила послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу. Перевага послуги післяплати є також зручною не лише для підприємця, але й для його клієнтів, адже умовою цієї послуги передбачені найнижчі в Україні тарифи. Комісія у цьому разі складатиме 1% від вартості товару + 10 гривень.