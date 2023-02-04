Українці отримали вже 1 млн LED-ламп в рамках програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні

Українці в рамках програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи за чотири дні отримали вже перший мільйон ламп.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Впевнений, українська енергосистема вже трохи видихнула з полегшенням, хоча це лише початок. Через декілька днів здійснити обмін можна буде у всіх наших стаціонарних та пересувних відділеннях по всій Україні. Лампочок у нас вдосталь, а такі швидкі темпи не лякають, а швидше - надихають", - зазначив він.

За його словами, кияни вже обміняли понад 162 тисячі ламп, харків'яни – понад 80 тисяч, дніпряни – понад 88 тисяч, львів'яни – понад 69 тисяч.

Нагадаємо, у понеділок 30 січня в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.