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Українці отримали вже 1 млн LED-ламп в рамках програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні
Українці в рамках програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи за чотири дні отримали вже перший мільйон ламп.
Про це повідомив очільник компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Впевнений, українська енергосистема вже трохи видихнула з полегшенням, хоча це лише початок. Через декілька днів здійснити обмін можна буде у всіх наших стаціонарних та пересувних відділеннях по всій Україні. Лампочок у нас вдосталь, а такі швидкі темпи не лякають, а швидше - надихають", - зазначив він.
За його словами, кияни вже обміняли понад 162 тисячі ламп, харків'яни – понад 80 тисяч, дніпряни – понад 88 тисяч, львів'яни – понад 69 тисяч.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у понеділок 30 січня в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.
В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.